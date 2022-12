 Kommentar: Die Einweihung von Deutschlands erstem LNG-Terminal zeigt: Es hätte nicht zur Abhängigkeit von russischem Gas kommen müssen

In Rekordzeit hat Deutschland die Möglichkeit geschaffen, verflüssigtes Erdgas aus aller Welt selbst zu importieren. Das entlarvt vor allem frühere Versäumnisse.

Ein LNG-Terminal für Deutschland zu bauen, wäre viel früher möglich gewesen. (Foto: Reuters) Schwimmendes LNG-Spezialschiff "Hoegh Esperanza" in Wilhelmshaven

Der deutschen Bundesregierung ist angesichts von Deutschlands erstem LNG-Terminal zum Feiern zu Mute: Zur Einweihung am Samstag hielten mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner gleich drei prominente Politiker Lobesreden. Immerhin ist es binnen weniger Monate gelungen, Deutschland den direkten Import von verflüssigtem Erdgas – sogenanntem LNG – zu ermöglichen.

Das Terminal ist ein wichtiger Baustein in Deutschlands Bemühungen, die Lücke durch ausbleibende russische Gaslieferungen zu füllen. Und angesichts von jahrelang verschleppten Großprojekten wie dem Berliner Flughafen BER ist es in der Tat bemerkenswert, dass es in diesem Fall so schnell ging. Auch, wenn es sich nur um ein schwimmendes Terminal handelt – de facto also um ein Schiff, das für den LNG-Import nach Deutschland gebracht wurde.