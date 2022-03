Kommentar Die Energiekonzerne sollten lernen, sich nicht von Autokraten abhängig zu machen

Große westliche Energieunternehmen lernen dieser Tage eine wichtige Lektion: Ihr umstrittenes Geschäftsmodell kann schmerzhafte Folgen haben.

Da sind zum einen die engen Beziehungen zu Russland. Viele Konzerne haben die Abhängigkeit von dem autokratischen Staat über Jahre ausgebaut, weil sie wirtschaftlich stark davon profitierten.

Der Ölkonzern OMV hat so dazu beigetragen, dass Österreich heute 80 Prozent seines Gases aus Russland bezieht – und zuletzt einen Rekordgewinn vorgelegt. Uniper betonte immer wieder die Zuverlässigkeit Russlands als Gaslieferant – und profitierte kräftig vom günstigen russischen Gas, das die Düsseldorfer teurer weiterverkaufen konnten. Und der Ölriese Shell, der zuletzt entscheidend zu einem Rekordergebnis der westlichen Ölkonzerne insgesamt beitrug, hat noch nach Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine eine große Menge Erdöl aus Russland eingekauft.

Jetzt müssen all diese Konzerne ihre Geschäfte mit Russland notgedrungen zurückfahren. OMV prüft den Ausstieg aus einem russischen Gasfeld, an dem das Unternehmen beteiligt ist. Uniper tauscht mit seiner russischen Tochterfirma Unipro keine finanziellen Mittel mehr aus und hat alle Neuinvestitionen in Russland gestoppt. Shell hat das Russlandgeschäft eingestellt. Und alle drei Unternehmen mussten Milliardeninvestitionen in die Ostseepipeline Nord Stream 2 abschreiben, die Gas von Russland nach Europa transportieren sollte.

Zugleich gibt es politischen Gegenwind. Wirtschaftsminister Robert Habeck sagte kürzlich, dass Unternehmen aus der jetzigen Situation keine „unangemessenen Gewinne“ schlagen sollten, nannte sie „Kriegsgewinne“. Dabei dürfte er mindestens auch die Ölkonzerne gemeint haben, die kräftig an den hohen Spritpreisen verdienen, während die Ölpreise bereits wieder gesunken sind. Habeck hat das Bundeskartellamt aufgefordert, die Situation zu prüfen, die österreichische Bundesregierung geht einen ähnlichen Schritt.

Dass sich Politiker und Behörden nun mit den hohen Gewinnen der Ölkonzerne befassen, ist gut. Denn aus einer Situation, die teure Investitionen in Verteidigung und Energiesicherheit erfordert, sollte niemand unrechtmäßig Profite schlagen dürfen.

Dass große Energieunternehmen durch Russlands Krieg gegen die Ukraine hohe finanzielle Einbußen hinnehmen müssen, ist indes eine wichtige Warnung.

Künftig sollten sie sich genauer überlegen, ob der kurzfristige Profit die dauerhafte Abhängigkeit von einem unberechenbaren, autokratischen Regime wirklich wert ist.

