Kommentar Die Energiekrise geht vor, die Klimakrise muss warten – ein fataler Fehler

Nach einem Jahr Energiekrise macht sich große Erschöpfung in der gesamten Branche breit. Das sieht man zum Beispiel an großen Energielieferanten wie Eon, EnBW sowie etlichen Stadtwerken. Erst mussten sie spontan Tausende Neukunden aufnehmen, weil Billigkonkurrenten pleitegegangen waren. Zugleich konnten sie sich selbst den Einkauf der knappen Güter Strom und Gas kaum noch leisten.

Dann mussten sie die von der Bundesregierung angekündigte Gasumlage umsetzen, durch die jeder Gasverbraucher ein paar Cent extra zahlen sollte – und die dann doch wieder kassiert wurde, obwohl die Lieferanten sich und ihre Kunden bereits darauf eingestellt hatten. Und schließlich kamen die Strom- und die Gaspreisbremse, deren Umsetzung so komplex ist, dass sie viele Energieversorger bis heute in die Verzweiflung und Überlastung treibt.

Das Problem: Für die echte und dringend notwendige Modernisierung bleibt keine Zeit. Jeder Tag, den die Branche investiert, um die Folgen der Energiekrise abzufedern, geht im Kampf um die Energiewende und gegen den Klimawandel verloren.

Eigentlich sollen Energielieferanten ihren Kunden dynamische Stromtarife anbieten. Damit sollen die Verbraucher Strom günstig bekommen, wenn gerade viel Ökostrom aus Sonne und Wind im Netz ist – und teuer dafür bezahlen, wenn er rar ist. Ein wichtiger Schritt in Richtung vollständig grüne Stromversorgung.

Doch vor lauter Krisenbewältigung haben viele Stromanbieter die Ausarbeitung solcher Tarife verschoben. Sie bieten die Tarife nur vordergründig auf ihren Webseiten an – so gut versteckt, dass kaum ein Verbraucher sie finden kann, und so kompliziert abzuschließen, dass die wenigen Interessenten schnell verschreckt aufgeben.

Ambitionierte gesetzliche Vorgaben schaffen noch keine neue Deutschlandgeschwindigkeit

Auch die Bundesregierung hat in den vergangenen Monaten vor lauter Krisenmanagement wenig Zeit für das Thema Energiewende gefunden. LNG-Terminals sind gebaut, die deutsche Energieversorgung ist gerettet, ebenso der wichtige Gasimporteur Uniper. Aber Projekte wie der beschleunigte Ausbau erneuerbarer Energien gehen kaum voran.

Es ist ein Muster, das sich vielerorts abzuzeichnen scheint: Die Energiekrise hat Priorität, die Klimakrise muss warten. In der unmittelbaren Bedrohungslage eines möglichen Gasmangels erschien das nachvollziehbar.

Jetzt aber gilt es, die Ressourcen neu zu sortieren und sie wieder mehr auf das wichtige Thema Energiewende auszurichten. Ambitionierte gesetzliche Vorgaben schaffen noch keine neue Deutschlandgeschwindigkeit.

Es gilt, Konzepte wie die dynamischen Stromtarife nicht nur gesetzlich, sondern auch praktisch umzusetzen. Dafür müssen IT-Prozesse angepasst, Verbraucher beraten und Gewohnheiten verändert werden. All das kostet viel Zeit, Geld und Personal. Nur wenn diese Voraussetzungen geschaffen werden, kann es echte Veränderungen geben.

