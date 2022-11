Kommentar Die Energiewende lebt – dem Energieschock sei Dank

Nicht die politischen Anreize, nicht die unternehmerische Vernunft – es sind die Preissignale, die die Energiewende voranbringen.

Dort, wo es geht, installieren viele Unternehmen Solaranlagen auf den Firmendächern. Die Argumente es nicht zu tun, gehen aus. (Foto: dpa) Solardächer

Drohende Rezession, Energienotstand, stockender Welthandel – positive Nachrichten hatten zuletzt Seltenheitswert für deutsche Unternehmen. Nun aber gibt es erste Hoffnungssignale: Der grüne Umbau in den deutschen Unternehmen kommt voran – und das ist nicht zuletzt auch dem Energienotstand zu verdanken.

Drei Viertel der von Forsa befragten mittelständischen Unternehmen haben bereits in erneuerbare Energien investiert oder werden dies kurzfristig tun. Das war vor einem Jahr noch nicht absehbar – und das ist für die gesamte Volkswirtschaft eine positive Nachricht.

Für die jetzt entfachte Dynamik bei den Unternehmen gibt es vier Ursachen. Erstens, durch die massiven Engpässe und Preissteigerungen bei Gas und Strom infolge des Ukrainekriegs ist billiges Gas passé, und zwar für immer. Das ist inzwischen auch den letzten Unternehmern klar geworden. Dass sie in der Not jetzt zum Teil auch auf Öl umstellen, spricht nicht gegen diesen Trend, der viel langfristiger ist als die akute Not.