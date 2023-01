Kommentar Die EU braucht keinen neuen Schuldenfonds

Einige Politiker in Europa fordern neue EU-Schulden für eine grüne Industriepolitik. Das ist überflüssig. Denn noch sind die Gelder anderer Programme gar nicht ausgeschöpft.

Deutschland und Frankreich würden von der Lockerung der EU-Beihilferegeln profitieren. (Foto: dpa) Olaf Scholz (l.) und Emmanuel Macron

In Brüssel geht es wieder um die Gretchenfrage: Wie hältst Du es mit einem neuen Schuldenfonds? Die 27 Regierungschefs wollen auf einem Sondergipfel am 9. Februar über eine europäische Antwort auf den Inflation Reduction Act (IRA) beraten.

Es geht um jenes 369-Milliarden-Dollar-Paket, mit dem die US-Regierung grüne Schlüsselindustrien in ihr Land lotsen will. Einige Staatenlenker hätten gern eine neue Bazooka, um im Wettlauf zwischen „Made in Europe“ und „Made in America“ bestehen zu können.

Dieses Mal soll das EU-Vehikel „Souveränitätsfonds“ heißen und alles von Batteriefabriken über Wasserstoff-Infrastruktur bis hin zu kritischen Rohstoffen finanzieren. Für Bundeskanzler Olaf Scholz und seinen Finanzminister Christian Lindner bedeutet das die nächste Abwehrschlacht. Sie weisen gerne darauf hin, dass im EU-Haushalt und im Corona-Wiederaufbaufonds bereits hunderte Milliarden für grüne Investitionen vorgesehen sind – und dieses Geld noch lange nicht ausgegeben ist. Und sie haben recht.