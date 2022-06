 Kommentar: Die EZB muss Klarheit schaffen

Die Notenbank will das Auseinanderlaufen der Renditen im Euro-Raum eindämmen. Das ist ein problematisches Manöver, wie auch ihre zögerliche Kommunikation zeigt.

Die EZB-Präsidentin auf einer ihrer Pressekonferenzen. (Foto: Reuters) Christine Lagarde

Seit Monaten diskutieren Experten über ein „Instrument“, mit dem die Europäische Zentralbank (EZB) hochverschuldete Länder wie Italien oder Spanien vor einem starken Anstieg der Anleiherenditen schützen könnte. Die Spekulationen darüber hat die EZB selbst angeheizt. So sickerte vor ihrer Ratssitzung in der vergangenen Woche durch, dass es dazu Beschlüsse geben könnte. Doch in ihrer Pressekonferenz lieferte Notenbankchefin Christine Lagarde dann keine neuen Erkenntnisse.

Auch danach gab es widersprüchliche Signale. Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel versprach immerhin in einer Rede in Paris den „grenzenlosen“ Einsatz gegen eine „Fragmentierung“ der Währungsunion, also eine durch Spekulation getriebene Ausweitung der Renditeunterschiede zwischen den einzelnen Mitgliedsländern. Sie nannte aber wieder keine Details. Einen Tag später kam der EZB-Rat zu einer Sondersitzung zusammen, fasste aber auch keine Beschlüsse, sondern verschob das Thema in Fachgremien.