Kommentar Die EZB sollte strategische Konsequenzen aus ihrer Fehleinschätzung der Inflation ziehen

Die Geldpolitiker haben die Folgen von Pandemie und Krieg lange unterschätzt. Sie müssen deutlich machen, dass sie aus ihren Fehlern lernen.

An diesem Donnerstag wird die Europäische Zentralbank, so die Erwartungen der Märkte, ihre Zinsen deutlich um 0,75 Prozentpunkte anheben, um die Inflation wieder unter Kontrolle zu bekommen. Aber das reicht nicht, um ihre Glaubwürdigkeit wieder herzustellen.

Die rekordhohe und von den Währungshütern lange unterschätzte Inflation muss Folgen für das weitere strategische Vorgehen haben. Denn ein „Weiter-so“ würde implizieren, am Ende sei alles gar nicht so schlimm. Aber wie schlimm es ist, zeigen die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen der hohen Preise.

In der öffentlichen Debatte sind schon einige mögliche Probleme der Geldpolitik von EZB und Fed genannt worden. So haben die Notenbanken viel zu lange den Ansatz der Forward Guidance verfolgt: Sie wollten also mit umfassender Kommunikation die Erwartungen der Akteure steuern. Diese Strategie allerdings ist ihnen in den vergangenen Monaten gründlich misslungen. Sie hat sie wahrscheinlich daran gehindert, rechtzeitig auf neue Entwicklungen zu reagieren.