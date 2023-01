Kommentar Die fetten Jahre für den Standort Deutschland sind vorbei

Berlin Es ist noch nicht so lange her, da galt Deutschland als Wunderkind der Weltwirtschaft. Auch heute blickt die Welt verwundert auf uns – allerdings mit mitleidiger Attitüde.

Früher hieß es, wir seien ein wirtschaftliches Vorbild. Heute bestaunt man die Fahrlässigkeit, mit der die größte Volkswirtschaft Europas sich in vollkommene Abhängigkeit von russischem Gas, vom Handel mit China und von den verteidigungspolitischen Kapazitäten der USA begeben hat.

Es gibt sogar Warnungen vor einer Deindustrialisierung Deutschlands, wenn nicht bald auch eine wirtschaftliche Zeitenwende eintritt.

Wie ernst die Lage ist, zeigt auch die Tatsache, dass der Kanzler sich vergangene Woche genötigt sah, in Davos vor der internationalen Wirtschaftselite für den Standort Deutschland eindringlich zu werben. Dabei ist das eigentlich der Job von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesfinanzminister Christian Lindner.

Scholz, Habeck und Lindner hätten sich vor den Mächtigen der Wirtschaft die Arbeit aufteilen können. Der Kanzler gibt die große geopolitische Linie vor und betet die Weltwirtschaft gesund. Habeck qua Amt als Wirtschaftsminister der erste Handlungsreisende Deutschlands preist dann die Investitionsmöglichkeiten im Land an, und der Bundesfinanzminister lockt mit einer wettbewerbsfähigen Steuerpolitik die Investoren an. So ist es nicht gekommen. Die Chance ist vertan.

Hoffnungsschimmer 1,9 Prozent Wachstum hat das Statistische Bundesamt für die deutsche Wirtschaft im Jahr 2022 gemeldet.

Die Welt darf sich also weiter die Augen reiben. Mit gutem Grund: Lässt der Kanzler seinen Worten nicht bald Taten folgen, liegen die besten Jahre des deutschen Geschäftsmodells mit seinem durch den Export getriebenen Wachstum bald hinter uns.

Zwar hat das Statistische Bundesamt jüngst für das Jahr 2022 ein Plus der gesamtwirtschaftlichen Leistung der deutschen Wirtschaft von 1,9 Prozent gemeldet. Das war mehr als erwartet. Die Mega-Rezession bleibt wohl aus. Aber die Perspektiven sind ernüchternd. Deutschland wird bei der internationalen Wettbewerbsfähigkeit gerade nach hinten durchgereicht. Dafür gibt es drei Gründe.

Andere Industriestaaten senken Steuern – Deutschland bleibt hingegen auf hohem Niveau

Die deutsche Steuerpolitik ist wachstumsfeindlich: Die letzte große Steuerreform gab es im Jahr 2000 unter Altkanzler Gerhard Schröder. Das ist fast ein Vierteljahrhundert her. Seitdem ist nur an einigen Stellschrauben herumgedoktert worden. Während viele andere Länder wie die USA oder Frankreich die Steuern gesenkt haben, blieben sie in Deutschland auf hohem Niveau. Von den versprochenen sogenannten Superabschreibungen ist nichts mehr zu hören.

Hinzu kommt: Die Verkehrsinfrastruktur ist fast marode, ein anhaltender Alterungsschub belastet die Wirtschaft, und die öffentliche Verwaltung kann mit dem Fortschritt der Digitalisierung nicht annähernd mithalten.

Atomkraft und Fracking: Deutschland schöpft Möglichkeiten der Energieerzeugung nicht aus

Der zweite Grund sind die hohen Energiekosten, die die Unternehmen im internationalen Wettbewerb weit zurückwerfen. Die Regierung hat alles getan, um die Gasspeicher zu füllen und die Bürger durch diesen Winter zu bringen. Doch eine Strategie, um die Kosten zu senken, ist weit und breit nicht in Sicht.

Deutschland muss alle heimischen Möglichkeiten der Energieerzeugung nutzen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. (Foto: Reuters) Fracking in den USA

In den USA kostet Gas derzeit gerade einmal ein Fünftel dessen, was Unternehmen hierzulande zahlen müssen. Wenn sich die Politik also nicht durchringt, alle heimischen Möglichkeiten der Energieerzeugung auszuschöpfen, angefangen bei der Atomkraft bis hin zum Fracking, dann wird das nichts.

Goldene Jahre der internationalen Arbeitsteilung kehren nicht zurück

Drittens: Eine Wiederbelebung des Welthandels ist nicht in Sicht. Auch wenn sich Scholz und Lindner in Davos für mehr Freihandel und gegen eine Deglobalisierung ausgesprochen haben: Die goldenen Jahre der internationalen Arbeitsteilung kehren nicht zurück.

Der Kanzler sollte sich also sehr genau anschauen, welche China-Strategie er in den kommenden Wochen zusammen mit Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen präsentiert. China schwächelt ohnehin. Genauso wie Deutschland.

