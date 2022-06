Kommentar Die Finanzbranche geht zu leichtfertig mit der Diversität um

Gerade die deutsche Finanzbranche tut sich mit Frauen in Führungspositionen noch immer schwer. Dabei ist eine angemessene Frauenquote erst der Beginn der Diversität.

In der deutschen Finanzbranche sind Vorständinnen nach wie vor die Ausnahme und nicht die Regel. (Foto: dpa) Bankenskyline in Frankfurt

Frankfurt Vielfalt in den Topetagen von Unternehmen rechnet sich. Weil diverse Teams innovativer und produktiver sind. Das belegen mittlerweile viele Studien. Gemessen daran ist es ein Armutszeugnis, dass weibliche Führungskräfte in der Wirtschaft im Allgemeinen und in der deutschen Finanzbranche im Besonderen noch immer die Ausnahme und keine Selbstverständlichkeit sind. Denn ein höherer Frauenanteil kann bestenfalls ein Anfang für mehr Vielfalt in den Chefetagen sein.

Echte Diversität, die Vielfalt der Lebenswirklichkeiten und Blickwinkel, ist weit mehr als nur eine Frage des Geschlechts. Kinder aus dem gehobenen Bildungsbürgertum, die an der gleichen Elite-Hochschule ihren Abschluss machen und danach ein paar Jahre für McKinsey arbeiten, dürften sich unabhängig von ihrem Geschlecht ähnlicher sein als Kolleginnen und Kollegen, die sich erst über den zweiten Bildungsweg hochgearbeitet haben oder in zwei Kulturen groß geworden sind.