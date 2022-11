Kommentar Die fünf Weisen sind in der Steuerdebatte auf Abwegen

Dass SPD und Grüne in der Krise im großen Stil umverteilen wollen, überrascht niemanden. Dass sie jetzt vom Sachverständigenrat ermuntert werden, ist eine Zäsur – mit vielen Risiken.

Die Wirtschaftsweisen hätten sich lieber das Sozialbudget vornehmen sollen. (Foto: imago images/Political-Moments) Pressekonferenz des Sachverständigenrates

Der Sachverständigenrat war einmal der Hort der Angebotspolitik. Flexible Arbeitsmärkte, weniger Bürokratie und niedrigere Steuern, so klang der Sound in früheren Zeiten. In seinem Herbstgutachten ist nun alles anders. Die Wirtschaftsweisen schlagen Bundeskanzler Olaf Scholz mitten in der Energiekrise höhere Steuern oder einen Energiesoli vor. Wie sie zu dieser Empfehlung kommen, kann man nur erahnen.

Die Erklärung der Regierungsberater, man müsse bei den Besserverdienenden zugreifen, um „die Zielgenauigkeit des Gesamtpakets der Entlastungen zu erhöhen“, wirkt dürftig. Plausibler ist da schon, dass sich die Ökonomen von der Debatte über eine drohende Spaltung der Gesellschaft beeindrucken haben lassen. Da musste der ökonomische Sachverstand dem Zeitgeist weichen. Das Gutachten passt in eine Umverteilungsdebatte, die vor allem SPD und Grüne vorantreiben. Dazu passt, dass die Jusos dann gleich noch eine 25-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich fordern. Deutschland wird abgewrackt.