Kommentar Die gefährliche Solidarität des Friedrich Merz

Der deutsche Oppositionsführer reist noch vor dem Bundeskanzler und trotz der Ausladung des Bundespräsidenten diese Woche in die Ukraine, um dort politische Gespräche zu führen – und das so spontan, dass selbst führende Parteimitglieder von der Nachricht überrascht wurden.

Offiziell geht es Friedrich Merz um die Solidarität mit der Ukraine. De facto aber ist es ein Affront. Der 66-Jährige betreibt eine Neben-Außenpolitik und verlässt seinen selbst erklärten Kurs, konstruktiver Oppositionsführer zu sein.

Den Kurs hatte Merz bisher geschickt verfolgt: Als Fraktionschef von CDU und CSU drängte er die Ampelkoalition, Waffenlieferungen in die Ukraine zuzustimmen. Er hilft sogar Olaf Scholz im Streit um das 100-Milliarden-Euro-Paket für die Bundeswehr – indem er wieder und wieder auf dessen „Zeitenwende-Rede“ verweist und auf das pocht, was der Kanzler darin Ende Februar angekündigt hat und wogegen sich die Friedensromantiker der SPD vehement wehren: Solidarität mit der Ukraine; 100 Milliarden Euro, die wirklich der Bundeswehr zugutekommen und nicht Dingen, die unter einen erweiterten Sicherheitsbegriff fallen, sowie dauerhaft zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigungsfähigkeit der Nato.

Damit weiß die Ampel: Sie muss zu ihrem Kanzler stehen und ihre Mehrheit selbst organisieren.

Eine Kiew-Reise aber unternimmt normalerweise in der Opposition allenfalls jemand, der sich kurz vor einer Bundestagswahl befindet. Stattdessen scheint Merz den Endspurt im nordrhein-westfälischen Wahlkampf im Blick zu haben. Verlöre die CDU dort die Regierungsmehrheit, träfe es auch den Sauerländer. Er hatte der Partei im Januar bei seiner Wahl zum Vorsitzenden neuen Schwung versprochen. Seit Wochen schon unternimmt Merz deshalb alles, damit das von der NRW-SPD erhoffte Zugpferd Scholz lahmt und es nicht zum Wechsel kommt.

Merz hätte Klitschko treffen können – in Berlin

Merz selbst hat allein in dieser Woche zehn Wahlkampfauftritte in NRW. Die Präsidien von CDU und CSU wählten Köln für eine gemeinsame Sitzung, um ein sicherheitspolitisches Papier zu beschließen. Es gibt also genügend Bühnen, um sich als Oppositionsführer zu präsentieren. Warum dann auch noch Kiew?

Ginge es allein um Solidarität, Merz hätte sie längst zeigen können: Anfang April weilte Wladimir Klitschko in Berlin, traf Kanzler Scholz und Finanzminister Christian Lindner. Von einem Treffen mit Merz ist nichts bekannt. Dabei ist Klitschkos Bruder Vitali Bürgermeister in Kiew und gehört mit seiner Partei der Familie der europäischen Konservativen an. Ein Handschlag wäre ein starkes Bild der Solidarität gewesen.

