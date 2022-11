Kommentar Die Gesprächsoffensive zwischen Berlin und Paris war überfällig

Die jüngsten Irritationen im deutsch-französischen Verhältnis waren nicht zuletzt auch ein Kommunikationsproblem. Die jetzigen persönlichen Gespräche machen zumindest ein wenig Hoffnung.

Die Kommunikation zwischen Deutschland und Frankreich läuft wieder besser. (Foto: dpa) Macron und Scholz beim G20-Gipfel in Indonesien

Selten war der Austausch auf höchster Regierungsebene zwischen Deutschland und Frankreich so intensiv wie in dieser Woche. Außenministerin Annalena Baerbock, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner flogen nach Paris, am Freitag reist Frankreichs Premierministerin Elisabeth Borne zu Kanzler Olaf Scholz nach Berlin. Der Dialog ist eine gute Nachricht, denn die jüngsten Irritationen im Verhältnis der beiden Länder waren vor allem auch ein Kommunikationsproblem.

Während der Pandemie waren persönliche Treffen kaum möglich. Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine beherrschten der Krieg und die Folgen die Agenden in Paris und Berlin. Der deutsch-französische Ministerrat fand zuletzt 2019 als Präsenzveranstaltung statt.

Auf Arbeitsebene lief das deutsch-französische Räderwerk zwar wie gewohnt weiter. Doch wenn es beim Kontakt auf der politischen Führungsebene hakt, dann entstehen Missverständnisse, dann können sich unterschiedliche Positionen schnell zu echten Konflikten entwickeln.