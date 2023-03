 Kommentar: Die große Brexit-Neurose: Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen

Die britische Regierung verdrängt weiterhin eine wichtige Ursache für die wirtschaftliche Misere. Wenn das Land krisenfester werden will, braucht es eine ehrliche Brexit-Bilanz.

Der britische Finanzminister hat einen Wachstumsplan vorgelegt. Über die negativen Folgen des Brexit will er aber nicht reden. (Foto: AP) Jeremy Hunt mit dem berühmten „Budget“-Koffer

Wie formuliert man einen Wachstumsplan, ohne die größte Wachstumsbremse zu lösen? Mit seinem „Budget for Growth“ hat der britische Finanzminister Jeremy Hunt diese Woche das Kunststück vollbracht, die wirtschaftliche Misere seines Landes zu beschreiben und dabei den Brexit nur an einer einzigen Stelle zu erwähnen: Die geringere Biersteuer verkaufte er als „Brexit Pubs Garantie“.

Der wirtschaftspolitische Diskurs in Großbritannien krankt seit dem Votum für einen EU-Austritt 2016 an dem „Drei Affen“-Tabu: nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. „Die Tories wollen nicht darüber reden, Labour will es nicht, die Gewerkschaften und der Industrieverband CBI wollen es nicht, und auch die nationalen Fernsehsender meiden das Thema“, konstatierte der ehemalige britische Finanzminister George Osborne kürzlich die nationale Verdrängungsanstrengung.