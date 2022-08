Kommentar Die große Start-up-Auslese steht Deutschland noch bevor

Die hiesige Jungunternehmer kennen nur eine Start-up-Welt, in der es immer weiter aufwärts geht. Die Entlassungswelle in den USA ist da ein schlechtes Zeichen.

Die meisten Start-up-Manager in Deutschland kennen nur eine Welt, in der Teams immer weiter wachsen. (Foto: imago/PhotoAlto) Große Teams

Krise? Welche Krise? Tatsächlich ist von der viel zitierten Start-up-Krise in Deutschland bisher wenig zu sehen. Zwar haben ein paar Firmen Entlassungen angekündigt und es gab vereinzelt Insolvenzen. Aber mit Celonis, Personio und anderen haben einige der wertvollsten deutschen Start-ups jüngst auch noch hohe Millionenbeträge einsammeln und ihre Bewertungen steigern können.

Doch Gründer sollten sich nicht in falscher Sicherheit wiegen. Dass Investoren zögerlicher bei Start-up-Investments geworden sind, wird sich erst gegen Ende des Jahres oder auch erst Anfang 2023 richtig zeigen. Es ist völlig rational, wenn sich Investoren jetzt auf diejenigen Firmen konzentrieren, die wahrscheinlich die größten Renditen einbringen und krisenresistent sind.

Start-ups sammeln in Wagniskapitalrunden – egal wie groß sie sind – das nötige Kapital für zwölf bis 18 Monate ein. Weil es in der zweiten Jahreshälfte 2021 einfacher denn je war, in Deutschland Wagniskapital zu bekommen, sind viele Firmen derzeit noch gut finanziert. Aber wie lange noch?