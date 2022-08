 Kommentar: Die großen Notenbanken dürfen keine Schwäche zeigen

Jetzt rächt sich, dass Fed und EZB im Kampf gegen die Inflation zu lange zögerten. Nun müssen sie umso mehr Entschlossenheit demonstrieren – trotz aller Rezessionsrisiken.

Die EZB-Präsidentin und der Fed-Chef stehen im Kampf gegen die Inflation unter Handlungsdruck. (Foto: Imago, dpa) Christine Lagarde und Jerome Powell

Es ist vielleicht das Ereignis des Jahres für alle, die sich auch nur entfernt für Geldpolitik und ihre Folgen für die Kapitalmärkte und die Realwirtschaft interessieren. Rund um den Globus herrschte in den Handelssälen höchste Alarmstufe als Jerome Powell, der Präsident der US-Notenbank Fed, am Freitag zu seiner Rede beim traditionellen Klassentreffen der Notenbanker in Jackson Holle ansetzte.

Dieses Mal mussten die Zuhörer nicht zwischen den Zeilen lesen. Powell wählte für einen Notenbanker ungewöhnlich klare Worte, um klar zu machen, dass die Fed ihren Zinserhöhungskurs entschlossen fortsetzen wird und Lockerungen vorerst nicht in Frage kommen.

Eine solch klare Ansage war Powells einzige Chance. Die Hand der Notenbanker darf nicht zittern. Sie dürfen beim Kampf gegen die Inflation kein Zeichen der Schwäche zeigen. Das gilt nicht nur für die Fed, sondern auch für die Europäische Zentralbank (EZB). Viel zu lange haben beide bei der Bekämpfung der Teuerung gezögert.