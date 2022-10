Kommentar Die hohen Strompreise machen Elektroautos für Firmenflotten unattraktiv

In England, Frankreich oder den Niederlanden sind Firmenwagen entscheidende Vorreiter der Elektromobilität. Aber nicht hierzulande. Nur gut 13 Prozent der im Jahr 2021 zugelassenen Dienstwagen fahren elektrisch. Das steht im Kontrast zum Privatmarkt, dort kommen Elektroautos auf 20 Prozent der Neuzulassungen.

Die Gründe sind vielschichtig und reichen von der Förderung über die Verfügbarkeit bis zu den Interessen der deutschen Autoindustrie. Seit Neuestem klagen Flottenchefs über eines: hohe Ladekosten.

Elektroautos sind grundsätzlich preiswerter aufzutanken als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, das ist klar. Aber das gilt vor allem für das Laden an der heimischen Wallbox oder am Bürostellplatz, wo man durchschnittlich 32 Cent je Kilowattstunde zahlt. Mit Ladekarte im bezahlpflichtigen Jahresabo zahlt man, beim eigenen Anbieter, unterwegs ähnlich wenig. Doch die Strompreise steigen.

Dienstwagen sind auf der Langstrecke auf Schnellladestationen und Flexibilität angewiesen. Und das wird teurer. So erhöhte Tesla vor wenigen Tagen den Preis für eine Kilowattstunde um mehr als zehn Cent auf bis zu 82 Cent für Nicht-Tesla-Fahrer. Die Kunden der US-Marke müssen statt wie zuvor 58 Cent jetzt bis zu 71 Cent zahlen. Der niederländische Großbetreiber Allego verlangt ab Oktober 85 Cent.

Und auch wenn die Ladeinfrastruktur Fortschritte macht, in Stoßzeiten kann es zu Wartezeiten auf einen freien Platz kommen. Und gerade da ist die entspannte Pause während des Ladevorgangs schwierig – der Platz will nach Abschluss schnell geräumt sein, sonst drohen Blockiergebühren. Mit der Zunahme von Elektroautos wird das Problem sich eher verschärfen als weniger werden.

Wenn man mit Unternehmern oder Flottenchefs spricht, dann häufen sich die Klagen. Die Ladekosten nähern sich denen von einem Dieselfahrzeug an, wenn es schlecht läuft. Dazu gibt es einige Probleme bei der Abrechnung, Insider berichten von einem Chaos von Ladekarten und Charging-Rechnungen.

Keine Frage, das ist eher Kinderkrankheiten, die verschwinden werden. Aber nicht so schnell weggehen werden bislang strukturelle Nachteile von Elektrodienstwagen. Sie sind teurer im Einkauf, während sich die Energiekosten teils annähern. Da helfen gute Vorsätze der Unternehmen, ihre Flotten auf Elektromobilität umzustellen, nicht weiter. Wenn wir bis 2030 15 Millionen Elektroautos auf den deutschen Straßen haben wollen, müssen wir den Strompreis an Schnellladestationen in den Griff bekommen.

