Kommentar Die Inflationsbindung von Mietverträgen eine schlechte Idee ist

Die Inflation lässt nicht nur Lebensmittel teurer werden, sondern auch die Mieten. Wenn jedoch Mieten automatisch mit den Preisen steigen, schafft das mehr Probleme, als es löst.

Der Trend geht wieder zu Mietverträgen mit Inflationsindexierung. Das könnte die Inflation nocheinmal verstärken (Foto: dpa) Mietvertrag

Die Inflation hat einen Trend am Wohnungsmarkt ausgelöst: Immer mehr Neuverträge werden mit einer Inflationsindexierung abgeschlossen, sodass die Mieten im Einklang mit den Verbraucherpreisen steigen. In gefragten Großstädten wie Hamburg liegt die Quote bei den privaten Vermietern schon über 50 Prozent.

Aus zwei Gründen ist das keine gute Entwicklung. Einmal verstärkt Indexierung tendenziell die Inflation noch. Und zum Zweiten wird so ein wirtschaftliches Risiko von dem meist stärkeren auf den meist schwächeren Partner verschoben.

Indexierungen sind gefährlich, wenn sie Löhne betreffen, weil dann eine Lohn-Preis-Spirale in Gang gesetzt wird. Mieten stellen aber gerade in teuren Großstädten häufig einen hohen Anteil der Ausgaben eines Haushalts dar.

Deswegen ist anzunehmen, dass in Bereichen, wo qualifizierte Arbeitskräfte knapp sind, indirekt auch das Gehaltsniveau betroffen ist. Damit würde ein Kostendruck im Arbeitsmarkt verstärkt, der sich zurzeit ohnehin verschärft.

