Kommentar Die Kiew-Reisepläne von Scholz und Merz sind völlig verkorkst

Im Fall der Ukraine geht es um mehr als persönliche Eitelkeiten und die politische Etikette. Vor allem wahlkampftaktisches Kalkül sollte keine Rolle spielen.

Friedrich Merz ist am Dienstag in der Ukraine eingetroffen. (Foto: Reuters) In Irpin

Der Papst bitte um eine Audienz bei Putin, der britische Premier spricht per Videoschalte zum ukrainischen Parlament, gerade ist die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses von einem Besuch in Kiew in die USA zurückgekommen.

Weltweit ringt das politische Führungspersonal nicht nur um Lösungen im Ukrainekrieg, sondern reist auch dorthin – als Geste der Solidarität. Das funktioniert überall reibungslos – nur nicht in Deutschland.

Der Bundeskanzler und der Oppositionschef vermasseln selbst diese scheinbar einfache, aber wichtige Aufgabe. Dass über die Lieferung schwerer Waffen gestritten wird, ist völlig legitim. Die Spitzen der deutschen Politik sollten aber in der Lage sein, den wichtigen symbolischen Besuch beim ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski unfallfrei hinzubekommen.

Olaf Scholz will jetzt nicht nach Kiew fahren, weil Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier von Selenski ausgeladen wurde. „Das steht der Sache im Weg“, sagt Scholz.

