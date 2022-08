Kommentar Die kommende Rezession wird die Kurse noch weiter drücken

Vor knapp einem Jahr war bereits klar: Die Notenbanken werden ihre langjährige Unterstützung der Wirtschaft und damit auch der Märkte einstellen. Abzusehen war da auch, dass der jahrzehntelange Trend zu immer niedrigeren Renditen damit ein Ende finden dürfte. Gestritten wurde allenfalls darüber, wie weit die Notenbanken diesen Trend erzeugt haben oder ihm nur gefolgt sind.

Die Märkte wussten also, was auf sie zukommt. Trotzdem: Als die Notenbanken dann tatsächlich zur Tat schreiten mussten – getrieben auch von einer höheren Inflation als von vielen erwartet –, haben die Kurse noch einmal deutlich reagiert.

Jetzt sind wir möglicherweise in einer ähnlichen Situation. Wir wissen, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Rezession unausweichlich ist.

In den USA, weil die Inflation dort bereits so stark in die Breite gegangen ist, dass sie ohne deutlich gebremste Konjunktur nicht mehr einzufangen ist. In Europa, weil der Krieg über die Energiepreise die Konjunktur immer wieder dämpfen wird, aber zugleich die Inflation antreibt, sodass die Europäische Zentralbank (EZB) nicht helfen kann.

Keiner weiß, wie schlimm es wird

Auch jetzt erkennen die Märkte ungefähr, was ihnen droht. Aber sie wissen nicht, wie schlimm es wird. Daher liegt die Vermutung nahe: Wenn die Rezession tatsächlich spürbar wird, werden die Kurse erneut unter Druck geraten.

Doch in der Rezession werden die Investoren wieder nach vorn schauen. Und die Smartesten von ihnen werden mit dem Zukauf wieder starten, wenn die Stimmung ganz unten ist.

Für Anleger heißt das, entweder Augen zu und durch, bis die Märkte den Aufschwung nach der Rezession schon wieder vorwegnehmen. Oder aber taktisch zu agieren und Risikopositionen vorerst weiter ab- und rechtzeitig wieder etwas aufzubauen.

Aber wenn diese Art von Taktik nicht funktioniert, und das passiert sehr häufig, wäre nichts gewonnen – und der Ärger wahrscheinlich sogar noch größer.

