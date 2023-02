Kommentar Die Konzerne haben ihre Glaubwürdigkeit beim Mobilfunkausbau verspielt

Telekom, Vodafone und Telefónica haben es abermals versäumt, ganz Deutschland zuverlässig mit Mobilfunk zu versorgen. Schon aus Selbstachtung sollten sie schleunigst das Produkt verbessern.

Trotz hoher Preise stimmt bei Deutschlands Mobilfunkanbietern das Produkt nicht. (Foto: imago images / photothek) Löcher im Funknetz

Die Schweiz ist ein schönes Land mit exzellenter Infrastruktur. Besuchern aus Deutschland fällt leicht auf, dass bei den Nachbarn auch die Mobilfunknetze sind, wie sein sollten: Zuverlässig und schnell.

In den einschlägigen Vergleichstests stand etwa die Swisscom in den deutschsprachigen Ländern zuletzt an der Spitze. Während in Deutschland Bahn und Netzbetreiber noch im Jahr 2023 um die Versorgung von Tunneln ringen, hatten die Schweizer ihren Gotthard-Basistunnel schon 2016 systematisch mit Antennen ausgestattet.

Die Versorgung ist auch deshalb so gut, weil man das dezidiert so wollte - und Regierung wie Mobilfunkkonzerne nicht in erster Linie auf ihre Einnahmen achteten. In Deutschland hat man – das zeigt sich auch bei Schienenwegen oder digitalen Dienstleistungen - offenbar schon vor Jahren das Bewusstsein für den Wert einer erstklassigen Infrastruktur verloren.