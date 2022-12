Kommentar Die Korruptionsvorwürfe untergraben die Legitimation des EU-Parlaments – zur Freude von Viktor Orban

Das Europäische Parlament verfügt über weniger Macht als die anderen Organe der EU, dafür hebt es sich durch demokratische Legitimation hervor. Die Abgeordneten stellen sich zur Wahl und werben um das Vertrauen der Europäerinnen und Europäer. Dieses Vertrauen steht nun auf dem Spiel: Ein schwerer Korruptionsverdacht im Parlament droht das Ansehen der Institution nachhaltig zu beschädigen.

Eva Kaili, erst kürzlich zu einer der Vizepräsidentinnen des Parlaments ernannt, ist festgenommen worden. Sie ist offenbar Teil eines Netzwerks, das in Brüssel nicht die Interessen der Bürger, sondern des Emirats Katar vertreten hat. In Wohnungen und Büros stellten die belgischen Ermittler 600.000 Euro sicher, es besteht der Verdacht, dass es sich um Schmiergeld handelt.

Bei Kaili scheint es gut investiert gewesen zu sein: Die Griechin tat sich als vehemente Führsprecherin Katars hervor, verteidigte das Emirat gegen die Vorwürfe von Menschenrechtsaktivisten und setze sich dafür ein, die Visapflicht für Katarer aufzuheben.

Ist europäische Politik käuflich? Allein diese Frage zeigt, welch desaströse Auswirkungen die Affäre haben könnte. Von „Qatargate“ ist in Brüssel schon die Rede – in Anlehnung an den Watergate-Skandal im Washington der 1970er Jahre. Es steht zu befürchten, dass in den kommenden Wochen weitere Fälle ans Licht kommen. Schließlich hat nicht nur Katar Interesse daran, Entscheidungen der EU zu beeinflussen.

Das EU-Parlament sieht sich eigentlich als Vorkämpfer gegen Bestechung und Bestechlichkeit. Seit Jahren fordern die Abgeordneten, dass die Union gegen Kleptokraten in ihren eigenen Reihen vorgeht – insbesondere gegen den ungarischen Premier Viktor Orban, der den Rechtsstaat aushebelt und eine Günstlingswirtschaft pflegt.

Ausgerechnet jetzt, da die Kommission endlich handelt und die Auszahlung der Mittel aus dem EU-Haushalt und dem Corona-Wiederaufbaufonds an Ungarn wegen mangelnder rechtstaatlicher Standards blockiert, erschüttert der Korruptionsfall Brüssel. Orban wird es leicht fallen, seine Kritiker als Heuchler darzustellen. Er könnte zum großen Nutznießer der Affäre werden. Das darf nicht geschehen.

Reformen müssen Transparenz und Kontrolle beim EU-Parlament erhöhen

Es war richtig, dass das Parlament darauf gedrungen hat, Orbans korruptem Herrschaftssystem den Kampf anzusagen. Kommission und Mitgliedsstaaten haben der Erosion der Checks and Balances in Ungarn viel zu lange zugesehen – und würden es wohl ohne den Druck der Abgeordneten immer noch tun.

Doch das bedeutet auch, dass sich das Parlament an seinen eigenen hohen moralischen Maßstäben messen lassen muss. Daher genügt es nicht, Kaili zu entmachten. Nötig ist eine institutionelle Reform, die deutlich macht, dass die EU, anders als die ungarische Regierung und andere Rechtsstaatsverächter, lernwillig und veränderungsbereit ist.

Zwar sind die Transparenzregeln schon heute streng, Parlamentarier müssen angeben, mit welchen Lobbyisten sie sich treffen. Doch bei Kontakten zu Drittstaaten gibt es Lücken, die geschlossen werden müssen.

Auch der Vorschlag zur Einrichtung eines unabhängigen EU-Ethikgremiums muss rasch umgesetzt werden. Die Kommission sollte das Konzept dafür eigentlich schon ausgearbeitet haben, doch das Vorhaben verzögert sich. Zuletzt zeichnete sich ab, dass das Gremium keine umfassenden Ermittlungszuständigkeiten erhalten sollte. Damit wäre es von Anfang an geschwächt.

So kann es nicht weitergehen. Die EU, von ihren Gegnern ohnehin als arrogant und abgehoben kritisiert, darf nicht den Eindruck entstehen lassen, dass sie im Kampf gegen die Korruption mit zweierlei Maß misst. Sie muss ein Vorbild für Transparenz sein, kein Nachzügler. Ansonsten läuft sie Gefahr zu verlieren, was all ihren Befugnissen zugrunde liegt: ihre Legitimation.

