Kommentar Die Kosten des Wirtschaftskriegs gegen Russland werden zum Härtetest für den Westen

Der streitbare Satz, mit dem Joe Biden den sicher weitverbreiteten Wunsch nach einem Regimewechsel in Moskau ausgedrückt hat, wurde von westlichen Verbündeten vor allem deshalb kritisiert, weil der US-Präsident damit die militärischen Risiken von Putins Krieg erhöht haben könnte. Aus Bidens Worten spricht aber auch ein neues Selbstbewusstsein des Westens: Die USA, Europa und ihre Verbündeten glauben, Putin mit Sanktionen wirtschaftlich so unter Druck setzen zu können, dass er sich am Ende möglicherweise tatsächlich nicht mehr im Amt halten kann.

Ob das gelingt, hängt jedoch vor allem davon ab, ob die globalen Auswirkungen der Sanktionen so in den Griff zu bekommen sind, dass die Geschlossenheit des Westens darunter nicht zerbricht. Die Folgen reichen von höheren Kosten für Energie und Nahrungsmittel über Arbeitsplatzverluste bis hin zur Aufnahme von Millionen Flüchtlingen.

Zwei Voraussetzungen sind dafür unabdingbar: Die westlichen Wirtschaftskrieger müssen die Komplexität inklusive der Kollateralschäden ihrer Sanktionen mitdenken und bereit sein, diese mit Geld und Verzicht zu kompensieren. Das bedeutet, dass der Staat auf die Wirtschaft einen größeren Einfluss nehmen muss, als es zu Friedenszeiten nötig war.

„Die Sanktionen könnten in diesem Fall nicht (wie in früheren Zeiten) an ihrer Schwäche, sondern an ihrer großen und unvorhersehbaren Stärke scheitern“, warnt der amerikanische Historiker Nicholas Mulder. Insbesondere, da die Weltwirtschaft nach der Pandemie und den dadurch verursachten Unterbrechungen globaler Wertschöpfungsketten immer noch geschwächt ist.

Anders als bei früheren Sanktionen gegen wirtschaftlich weit weniger vernetzte Staaten wie den Iran, Venezuela oder Nordkorea ist Russland zudem über seine Energie- und Rohstoffverbindungen eng mit der Weltwirtschaft verbunden. Das ist besonders für Europa entscheidend, wo viele Volkswirtschaften mit Deutschland an der Spitze ihren Wohlstand einem Exportmodell mit offenen Grenzen verdanken. Eine Aufspaltung der Weltwirtschaft in verfeindete Blöcke würde diese Nationen umso stärker treffen.

China könnte den Westen in eine Zerreißprobe stürzen

Zum Schwur könnte es kommen, wenn China sich noch eindeutiger als bisher auf die Seite Putins schlagen und die westlichen Sanktionen unterlaufen sollte. Sind wir dann bereit, gegenüber Peking die gleiche Härte zu zeigen wie gegenüber Putin? Mulder verweist auf das historische Beispiel der Invasion des faschistischen Italiens in Äthiopien in den 1930er-Jahren. Damals verhängten 52 Länder erfolgreich Strafmaßnahmen gegen Mussolini. Als Hitler dann zur weitaus größeren Bedrohung wurde, waren viele aus innenpolitischen Gründen nicht mehr bereit nachzulegen.

Hinzu kommt, dass der Westen den Rest der Welt nicht auf seiner Seite hat. Viele ehemalige Kolonialländer in Afrika, Lateinamerika und Asien betrachten das Sanktions-Powerplay der USA und Europas durchaus kritisch. Und zwar nicht zuletzt deshalb, weil sie die größten Kollateralschäden tragen müssen, wenn jetzt die Preise für Energie und Nahrungsmittel durch die Decke gehen. Will der Westen die weltweiten Sympathien für seinen harten Kurs gegen Putin nicht aufs Spiel setzen und im Systemwettbewerb keinen Zulauf aus dem globalen Süden ins Lager von China und Russland riskieren, dann muss er auch hier viel Geld in die Hand nehmen, um die Auswirkungen der Sanktionen abzufedern.

Sind wir zu mehr Staat und weniger Markt bereit?

Das gilt noch mehr zu Hause, wo die schrecklichen Bilder aus Mariupol die Hilfs- und Leidensbereitschaft der westlichen Bevölkerung stärken. Ob das in sechs Monaten auch noch der Fall ist, wenn die Kriegsbilder zur Gewohnheit geworden sind und die wirtschaftlichen Folgen deutlich stärker spürbar sein werden, wird nicht zuletzt davon abhängen, ob wir bereit sind, einige Regeln der Marktwirtschaft zeitweise außer Kraft zu setzen und dem Staat mehr Spielraum zu geben, um den erarbeiteten Wohlstand zu verteilen. Ein noch Härtetest ist absehbar: Was tun, wenn Putin für einen wackligen Frieden die Aufhebung von Sanktionen fordert?

