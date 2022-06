Kommentar Die Krankenhausbranche braucht einen Wechsel der Perspektive

Gesundheitsversorgung endet nicht an den Türen der Kliniken. Die geplante große Krankenhausreform muss viel stärker aus Patientensicht gedacht werden.

Die Branche steht vor großen Herausforderungen. (Foto: Westend61/Getty Images) Pflege im Krankenhaus

Wieder einmal drohen viele Kliniken in die roten Zahlen zu rutschen. Und wieder ruft die Branche nach zusätzlichen Finanzhilfen. Die Schere zwischen Einnahmen und Kosten geht weiter auseinander, denn an den strukturellen Problemen der Branche hat sich seit Jahren nichts geändert.

Der Markt hat Überkapazitäten, und es fehlt an Investitionen in die Modernisierung. Zu viele Kliniken bieten zu viele Leistungen an, bei denen sie mangels Fallzahlen nicht wirklich gut sein können. Pflegekräfte müssen immer mehr Zeit mit bürokratischen Aufgaben verbringen, und die Digitalisierung kommt nur langsam voran.

Geregelt wurde in den vergangenen Jahren viel: An Gesetzen und Vorschriften über Leistungsanforderungen, Qualitätsstandards oder die Ausstattung mit Pflegepersonal mangelt es nicht. Aber an die grundsätzliche Frage hat sich bisher noch keine Regierung herangewagt: Welche Gesundheitsversorgung in Deutschland brauchen und wollen wir, und wie kann sie bezahlbar bleiben?