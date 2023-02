Kommentar Die Lage der Credit Suisse ist unvergleichlich prekär

Logo der Credit Suisse in Bern

Eine systemrelevante Großbank, die Milliardenverluste schreibt. Kunden, die mit ihrem Vermögen Reißaus nehmen. Ein Sanierungsplan, der weniger Investmentbanking und mehr stabile Geschäfte verspricht. Ein Aktienkurs und Ratings im Sinkflug. Nein, die Rede ist nicht von der Deutschen Bank im Jahr 2016, als sie nach einer milliardenschweren Strafandrohung aus den USA in eine tiefe Krise rutschte. Die Rede ist von der Credit Suisse hier und heute. Wie prekär die Lage der Schweizer Großbank ist, zeigt ein Vergleich mit dem deutschen Marktführer damals.

Tatsächlich drängen sich einige Parallelen zwischen beiden Geldhäusern auf: Ähnlich wie bei der Deutschen Bank damals beschädigen Skandale zunehmend das Geschäft der Bank. Die herabgestuften Ratings und die hohen Risikoprämien für Kreditderivate sind schlecht für das Investmentbanking und für die Vermögensverwaltung, beides wichtige Geschäftsfelder für die Schweizer Großbank. Und gerade die Risikoprämien der Credit Suisse sind nun um ein Vielfaches höher als bei ihren Konkurrenten.

Im Derivatehandel koppeln viele Kunden ihr Geschäftsvolumen über interne Richtlinien an Ratings und Risikoprämien ihrer Bank. Im Wealth-Management ist diese Verbindung zwar oft nicht so formal festgelegt, aber eindeutig messbar. Bei der Deutschen Bank zogen Kunden in Reaktion auf die Unsicherheit immerhin eine zweistellige Milliardensumme ab.

Die jüngsten Entwicklungen bei der Credit Suisse wirken da wie ein Déjà-vu. Zumal das Schweizer Geldhaus die Geldabflüsse seiner Kunden bislang nur gebremst und nicht völlig abgestellt hat. Über den Preis, den es dafür seinen Kunden zu zahlen bereit ist, schweigt das Geldhaus lieber. Die überraschend hohen Abflüsse an Kundengeldern der Credit Suisse sind nur ein Indiz dafür, dass es für die Schweizer noch schwerer wird als für die Deutsche Bank, rechtzeitig umzusteuern. Das liegt im Wesentlichen an drei Faktoren.

Erstens: Ursache für die Nöte der Credit Suisse ist ihr Versagen im Kerngeschäft jeder Bank – dem Managen von Risiken. Die Schweizer sind dem Lieferketten-Finanzierer Greensill auf den Leim gegangen und haben die Pleite des Hedgefonds Archegos nicht kommen sehen. Die Credit Suisse musste also dafür büßen, dass Kunden Geschäfte zulasten der Bank gemacht haben. Teurer als die finanziellen Schäden dürfte der Verlust des Vertrauens in die Fähigkeiten der Schweizer Großbank als Risikomanagerin sein.

Bei der Deutschen Bank verhielt es sich umgekehrt: Sie hat zu häufig Geschäft auf Kosten der Kunden gemacht. Dieses Fehlverhalten im nicht finanziellen Bereich war unmoralisch und teuer, weil es empfindliche Geldbußen für das Institut nach sich zog. Zweifel daran, dass die Deutsche Bank ihre finanziellen Risiken im Griff hat, weckte es aber nicht.

Investmentbanking: viele Fragen sind noch offen

Zweitens: Für ihr Investmentbanking hat Credit Suisse keine schlüsselfertige Lösung. Anders als bei der Deutschen Bank, die in einem klaren Schnitt ihren Aktienhandel einstampfte, sind bei der Credit Suisse noch viele Fragen offen.

Unter dem Namen CS First Boston soll ein Teil des Investmentbankings 2024 oder 2025 an die Börse. Ob die Abspaltung gelingt und zu welchem Preis, ist völlig unklar. Der Verkauf des Verbriefungsgeschäfts an den Finanzinvestor Apollo wird frühestens zur Jahresmitte abgeschlossen sein.

Analysten werfen außerdem der Bank zu wenig Transparenz bei der Frage vor, welche Vermögenswerte genau wo landen sollen – bei CS First Boston, bei Apollo, bei Credit Suisse selbst, in der Bad Bank. Das macht Credit Suisse zu einer Blackbox für Kunden, Investoren und die eigenen Mitarbeiter – und ist deshalb schlecht für das Geschäft.

Drittens: Die fetten Jahre im Investmentbanking sind vorbei. Das zeigen die Gewinnrückgänge vieler internationaler Institute in dieser Sparte im vierten Quartal. Die unsicheren Marktaussichten erschweren zudem das Geschäft in der Vermögensverwaltung trotz steigender Zinsmargen. Auf Rückenwind durch steigende Erträge können die Schweizer daher nicht setzen.

