Kommentar Die „Letzte Generation“ – Viel Radau, wenig Substanz

Die Klimaaktivisten sorgen mit ihren spektakulären Aktionen für großes Aufsehen. Ihre inhaltlichen Beiträge bleiben dagegen überschaubar.

In Deutschland entsteht derzeit eine neue Protestkultur: Die Aktivisten der „Letzten Generation“ blockieren Straßen und Rollfelder, kleben ihre Hände am Asphalt fest oder beschädigen Kunstwerke. Erst in diesen Tagen waren sie wieder in deutschen Großstädten aktiv.

Die Protestler verstehen es, mit relativ geringem Einsatz maximale Aufmerksamkeit zu erzeugen. Sie wollen als Behelligung wahrgenommen werden, sie sehen sich als Stachel im Fleisch der Wohlstandsgesellschaft, in der sich der persönliche Beitrag vieler Menschen zum Klimaschutz darauf beschränkt, während des Urlaubsflugs auf die Kanaren das vegetarische Essen zu wählen.

Die Frage, wie weit Klimaaktivisten gehen dürfen, bleibt umstritten. Wo verlaufen die Grenzen des Protests? Ist die potenzielle Gefährdung Unbeteiligter hinnehmbar? Welche Aktionen sind möglicherweise nicht mehr legal, aber dennoch legitim? Die Diskussion über die Protestformen geht an beiden Seiten des Meinungsspektrums in bedenkliche Richtungen.

Ob die Argumente der „Letzten Generation“ aber stichhaltig sind, darüber wird viel zu wenig debattiert.