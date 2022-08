Kommentar Die Märkte jubeln zu früh: Die Teuerung ist immer noch hoch

Die Verbraucherpreise in den USA steigen nach wie vor stark, aber nicht mehr ganz so stark, wie Analysten erwartet hatten.

Die Erleichterung in den USA ist groß: Endlich geht die Inflation zurück. Sie sank im Juli stärker als erwartet, auf 8,5 Prozent. Das ist eine gute Nachricht für die US-Notenbank Federal Reserve (Fed).

Nach vier Zinserhöhungen in diesem Jahr schwächt sich die Teuerungsrate nun zum ersten Mal etwas ab. Damit stimmt die Richtung. Doch der Weg zur Preisstabilität ist noch lang. Entscheidend ist jetzt die Frage, wie lange die Raten auf diesem immer noch historisch hohen Niveau verharren.

Daher sollten die Geldpolitiker nicht vorschnell von ihrem Kurs abrücken, sondern weiter die Zinsen entschlossen anheben. Fed-Chef Jerome Powell hat angekündet, die Inflation zurück zur Marke von zwei Prozent zu bringen. Nachdem er zu spät auf die rapide steigenden Preise reagierte, muss er nun seine Glaubwürdigkeit zurückerlangen. Und das geht nur, wenn er Kurs hält.

Der schwierigste Teil der Inflationsbekämpfung kommt zudem eher in späteren Phasen. Die Mieten sind in den vergangenen Monaten in den USA rapide gestiegen. Und es wird eine ganze Weile dauern, bis sich diese wieder nach unten bewegen, warnen Ökonomen.

Auch Kosten für Arztbesuche und Krankenversicherung sind zum Teil deutlich gestiegen und reagieren vergleichsweise langsam auf steigende Leitzinsen. Ebenso ist die Kerninflation, die die stark volatilen Preise für Energie und Nahrungsmittel außen vor lässt, im Juli weiter angezogen.

Die Investoren sollten sich nicht blenden lassen

Der Jubel an den Aktienmärkten ist damit verfrüht. Der Wunsch ist groß, dass die guten alten Zeiten, in denen die Notenbank die Märkte befeuert, wieder zurückkommen, und zwar möglichst schnell. Doch davon sollten sich Investoren nicht blenden lassen.

Die Fed könnte die Zinsen noch weit bis ins kommende Jahr deutlich anheben müssen. Die Preisrisiken sind nach wie vor groß. Dazu gehört nicht nur der Fachkräftemangel am amerikanischen Arbeitsmarkt. Neue Engpässe bei den Lieferketten und geopolitische Spannungen könnten weiter zu steigenden Preisen führen.

