Kommentar Die Menschen in Lützerath wollen das Richtige und tun das Falsche

Der Ärger über den Braunkohletagebau ist inhaltlich verständlich und setzt doch ein unglückliches Zeichen. Das heißt nichts Gutes für Deutschlands Kampf gegen den Klimawandel.

Greta Thunberg und Luisa Neubauer im rheinischen Revier. (Foto: dpa) Räumung von Lützerath

Die Bilder aus Lützerath sind verstörend und bewegend zugleich. Junge Menschen, die sich an Baumhäuser ketten, von Polizisten wegtragen lassen, die ihre Verzweiflung zu beachtlichem Durchhaltevermögen treibt – und von denen leider einige auch der Gewalt nicht abgeneigt sind. Menschen, die sehr stark an das glauben, was sie durchsetzen wollen, und inhaltlich nur schwer zu widerlegen sind. Trotzdem ist der Protest von Lützerath ein Beispiel dafür, dass Menschen sich für die richtige Sache engagieren und doch die falsche Lösung verfolgen können.

Es ist klar, dass ein vollständiges Verfeuern der Kohle unter Lützerath das Erreichen des 1,5-Grad-Ziels unmöglich macht. Das ist keine Meinung, das ist Physik.