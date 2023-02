 Kommentar: Die Münchener Sicherheitskonferenz wird zum Akt westlicher Selbstvergewisserung

Russlands Angriffskrieg und Chinas Großmachtstreben: Die Münchener Sicherheitskonferenz war angesichts der drohenden Blockbildung nie so wichtig wie in diesem Jahr, aber auch noch nie so überfordert.

Der Krieg als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist zurück mitten in Europa. (Foto: AP) Grab eines ukrainischen Soldaten

Als die Münchener Sicherheitskonferenz am Nachmittag des 20. Februar 2022 zu Ende ging, blieben der Ukraine nur noch drei Tage Frieden. Bis zuletzt hatten sich die in der bayerischen Hauptstadt versammelten Politiker, Militärs und Forscher der Hoffnung hingegeben, Wladimir Putin drohe nur und Russland werde den Nachbarn nicht angreifen. Das war eine leichtfertige, ja fahrlässige Annahme, wie wir heute wissen.

Seit dem brutalen russischen Angriff ist die Welt aus den Fugen. Krieg als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist wieder denkbar, sogar in Europa. Wie in Hochzeiten des Kalten Kriegs grassiert in Nato-Ländern die Angst vor einer atomaren Eskalation.