Kommentar Die Nationale Tourismusstrategie ist ein schlechter Scherz

Die Bundesregierung hat die Krise in der Übernachtungsbranche noch verschlimmert. Die jetzt vorgelegte Strategie wird daran aber nichts ändern.

Schlechte Vorzeichen für die deutsche Übernachtungsbranche. (Foto: dpa) Chaos am Flughafen Köln-Bonn

Es hätte ein Durchbruch für Deutschlands Reisewirtschaft werden können, was das Bundeskabinett vergangene Woche beschlossen hat: Die „Nationale Tourismusstrategie“, ein seit mehr als drei Jahren geschmiedeter Aktionsplan, soll laut Wirtschaftsministerium „den Akteuren im Tourismus Orientierung bieten und den Wandel des Tourismusstandorts Deutschland zukunftsgerichtet begleiten“. Sie werde „die inländische Wertschöpfung erhöhen“ und „die Lebensqualität der in Deutschland lebenden Menschen nachhaltig steigern“.

Dass sich Deutschlands Ministerialbürokratie in diesen Tagen zum Reise-Thinktank aufschwingt, dürfte Touristikern als schlechter Scherz erscheinen. Seit dem Ausbruch der Coronapandemie irrlichtert Berlin durch die Branche mit Verboten, Vergünstigungen und Versäumnissen, die Deutschland für viele Reisende zu unattraktiv machten.

So fielen die Beschränkungen für die heimische Hotellerie während der Pandemie weitaus drastischer aus als in den meisten anderen Ländern Europas, wovon sich die meisten Häuser erst in Jahren wieder erholen werden – wenn überhaupt.

Katastrophen-Tourismus statt Urlaub