Kommentar Die Niedersachsen-Wahl ist ein Weckruf für die FDP

Die Landtagswahl in Niedersachsen ist die vierte Wahlschlappe in diesem Jahr. Nur mit dem Finger auf SPD und Grüne zu zeigen, reicht nicht.

Der Finanzminister hat Schwierigkeiten, seine Wahlversprechen einzulösen. (Foto: dpa) Christian Lindner

Die Landtagswahl in Niedersachsen ist schon die vierte Wahlschlappe für die FDP in diesem Jahr. Zuerst das Aus im Saarland, dann der Verlust der Regierungsbeteiligungen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen und nun das Debakel in Hannover. Kein Wunder, dass der Unmut bei vielen Liberalen durchbricht, die sich in der Koalition mit SPD und Grünen im Bund von Anfang nie glücklich gefühlt haben. Die Botschaften am Sonntagabend waren eindeutig: Rücken durchdrücken, die eigene Positionen eisern vertreten, auch wenn es am Ende zu Neuwahlen führen kann.

Solche Reaktionen sind nach einem Wahldebakel verständlich, führen aber am Ende zu nichts. Auf welches Ergebnis könnten die Liberalen bei Neuwahlen hoffen? Wieder 11,5 Prozent wie bei der Bundestagswahl 2021? Eine rein rhetorische Frage. Keiner hätte zudem Verständnis mitten in dieser Krise aus der Regierung auszusteigen und das Land mit einem Wahlkampf über Monate lahmzulegen.