Kommentar Die politische Aufregung über das Gasheizungsverbot ist eine Farce

Für die Öffentlichkeit wirkt es wie ein Coup mit einem Schuss Willkür: Ab 2024 muss jede neu eingebaute Heizung auf Basis von 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden.

Konkret heißt das: Wer eine neue Heizung kauft, kann sich ab dem kommenden Jahr nicht mehr einfach für eine Gas- oder eine Ölheizung entscheiden.

Sofern keine Fernwärme oder etwa Holzpelletheizung infrage kommt, muss eine elektrisch betriebene Wärmepumpe her. Entweder als alleinige Heizung oder zumindest als Ergänzung zur Gas- oder Ölheizung.

Das zumindest sieht ein Referentenentwurf vor, der kürzlich an die Öffentlichkeit drang. Darin haben Wirtschafts- und Bauministerium erstmals ganz konkret aufgeschrieben, wie das Gebäudeenergiegesetz geändert werden soll, um das Verbot für reine Gas- und Ölheizungen ab dem kommenden Jahr umzusetzen.

Was folgte, war eine regelrechte Empörungswelle: Die FDP warnte, man könne den Gebäudesektor nicht mit der Brechstange „klimafit“ machen – die Partei werde einem solchen Entwurf nicht zustimmen. Und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bezeichnete „Habecks Pläne“ als einen „Angriff auf die Mittelschicht und sozial Schwächere“.

So lautstark die Kritik ist, so unredlich ist sie auch: Ja, es stimmt, dass das 65-Prozent-Gesetz einen harten Einschnitt vorsieht. Neue Wärmepumpen sind teuer, und Handwerker, die sich damit auskennen, rar.

Aber was Opposition und FDP als „Habecks Pläne“ und „Brechstange“ bezeichnen, ist schon lange parteiübergreifend geplant. Die 65-Prozent-Regel steht als Vorhaben schon im Koalitionsvertrag, den auch die FDP unterzeichnet hat.

Die Notwendigkeit hatte indes sogar bereits die Vorgängerregierung unter CDU und SPD erkannt. Im vom Bundestag beschlossenen Klimaschutzgesetz ist festgelegt, dass alle Bereiche in Deutschland – auch der Gebäudesektor – bis 2045 klimaneutral sein sollen. Das kann kaum gelingen, wenn weiterhin Heizungen verbaut werden, die Gas oder Öl verbrennen, und im Zweifel 20 Jahre lang in den Häusern bleiben. Der jetzt vorliegende Referentenentwurf setzt also lediglich um, was ohnehin kommen muss.

