Kommentar Die rasant steigenden Zinsen gefährden die Aktienmärkte

Starke Unternehmensgewinne, die 2022 fast so hoch ausgefallen sind wie im Rekordjahr 2021, haben den Dax auf den höchsten Stand seit 13 Monaten getrieben. Bis zu einem neuen Allzeithoch fehlen noch weniger als fünf Prozent. Im Vergleich zum Stichtag des russischen Überfalls auf die Ukraine am 24. Februar vergangenen Jahres notiert der Dax sogar elf Prozent höher. Haben sich seitdem die Aussichten für die 40 größten börsennotierten Konzerne und ihre Aktien wirklich verbessert? Zweifel sind angebracht – trotz der optimistischen Bankenprognosen.

Zwar bestätigten sich, wie in vielen Aktienmarktausblicken hervorgehoben, die schlimmsten Befürchtungen aus den ersten Kriegsmonaten nicht. Weder mussten wir im Winter in kalten Wohnungen frieren, weil das Gas ausging, noch kam es zu flächendeckenden Produktionsausfällen in der Industrie, weil die nötige Energie fehlte.

Auch verflüchtigen sich inzwischen die Sorgen, wonach Europa und die USA in eine schwere Rezession rutschen werden. Insofern war die Erholungsrally in den vergangenen Monaten durchaus berechtigt, nachdem der Dax in den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres ein Viertel seines Wertes eingebüßt hatte.

Doch auf die Unternehmen und ihre Aktien kommt ein neues, nicht minder großes und vor allem langwieriges Problem zu: die steigenden Zinsen. Dafür sorgen anhaltend hohe Inflationsraten, weshalb die Notenbanken die Leitzinsen so kraftvoll wie noch nie erhöhen.

Hoffnungen, dass die Notenbanken einknicken und die Zinsen sofort wieder senken, sobald sich erste Signale für ein Abschwächung der Teuerung oder der Konjunktur zeigen, sind verflogen. Das signalisieren die stark steigenden Renditen für Firmen- und Staatsanleihen. Zumindest an den Anleihemärkten, die die Profis dominieren, rechnet kaum noch jemand mit einem baldigen Ende der Zinserhöhungen.

Höhere Zinsen setzen Unternehmen und ihre Aktien unter Druck

Dass die Aktienmärkte darauf bislang nicht reagiert haben, mag erstaunen. Denn in der Regel bringen höhere Zinsen die Unternehmen und ihre Aktien in mehrfacher Hinsicht unter Druck. Erstens bekommt die Anlageform „Aktie“ eine große und immer lukrativer werdende Konkurrenz: Wer sein Geld in Staatsanleihen westeuropäischer Länder oder der Vereinigten Staaten oder aber in soliden Firmenanleihen anlegt, bekommt dafür inzwischen einen Jahreszins zwischen drei und fünf Prozent. Vorbei die Zeiten, in denen es dafür gar keinen Zins gab und deshalb die Aktie als einzig lukrative Anlageform galt.

Zweitens verteuern sich für die Unternehmen künftige, aber auch alte Kredite, sobald diese refinanziert werden müssen, wenn sie auslaufen. Neue Bankkredite und Anleihen sind heute drei-, vier- oder fünfmal so teuer wie noch vor einem Jahr. Angesichts der rekordhohen Verschuldung – die 150 größten deutschen börsennotierten Unternehmen bilanzieren Nettofinanzschulden von mehr als 500 Milliarden Euro – werden künftige Cashflows und Gewinne sehr viel stärker als bisher für Schuldzinsen gebraucht. Entsprechend weniger Geld steht für Investitionen und Dividenden zur Verfügung.

Dies ist ein langsamer und schleichender Prozess, der sich in jedem weiteren Quartal und Jahr stärker auswirken wird, weil immer mehr Altkredite und -anleihen durch neue ersetzt werden müssen.

Dass die Aktienmärkte auf dieses Szenario bislang nicht reagiert haben, ist keine Kursgarantie für die Zukunft. Auch in der Vergangenheit wirkten sich Zinswenden erst mit Verzögerung aus. Grund dafür ist, dass zu Beginn von Zinswenden die Konjunktur üblicherweise (noch) gut läuft, die Unternehmen hohe Gewinne erzielen und dass sie aufgrund vorangegangener niedriger Zinsen wenig Geld für ihre Schulden bezahlen müssen. So ist es auch diesmal.

Bei fast allen Zinswenden gerieten die Aktienmärkte erst in der zweiten Hälfte der Zinserhöhungsrunden unter Druck. Damit sollten Anlegerinnen und Anleger auch diesmal rechnen.

Mehr: Das 352-Milliarden-Risiko