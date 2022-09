 Kommentar: Die Rezession kommt – Wir brauchen eine Debatte über das deutsche Geschäftsmodell

Krisen können auch nützliche Folgen haben und die Wirtschaft effizienter machen. Doch diese Effekte muss man zulassen. Politik und Unternehmen vernachlässigen das.

Mit dem demografischen Wandel und der Dekarbonisierung muss die deutsche Wirtschaft in den nächsten Jahren Herausforderungen bewältigen, für die sie gut aufgestellt sein muss. (Foto: dpa) Stahlproduktion

Trister könnte die Lage kaum sein: Die deutschen Wirtschaftsinstitute überbieten sich in schlechten Prognosen. In ihrer Gemeinschaftsdiagnose, die die führenden Institute am Donnertag präsentieren, wird sich vor dem Wirtschaftswachstum für 2023 ein Minus finden. Um 0,4 Prozent soll die deutsche Wirtschaft schrumpfen.

Die Rezession kommt, da sind sich alle Prognostiker inzwischen einig. Sie hat sogar begonnen, die deutsche Wirtschaft schrumpft bereits. Das ist ein Grund zur Besorgnis, ja, mitunter auch zur Panik. Nach der Coronakrise müsste das Konjunkturschema jetzt eigentlich Aufschwung anzeigen, und zwar ordentlich. Ein Minus von 0,4 Prozent mag nicht viel klingen, ist es aber, wenn die Hoffnung ursprünglich ein Plus von drei, vier oder fünf Prozent war.

