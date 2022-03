Kommentar Die Rückkehr ins Büro ist vorerst abgesagt – Grund dafür sind nicht nur hohe Inzidenzen

Chefs und Beschäftigte bringen Scheinargumente bei der Frage, ob und wann wir wieder tageweise ins Büro zurückkehren. Was alle Seiten brauchen, ist mehr Pragmatismus.

Viele Unternehmen öffnen trotz Ende der Homeoffice-Pflicht nur langsam ihre Büros. (Foto: Stone/Getty Images) Allein im Büro

Seit dieser Woche gilt in Deutschlands Unternehmen keine Homeoffice-Pflicht mehr. Und doch: Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Sie davon in den nächsten Tagen nur bedingt etwas mitbekommen werden.

Viele Unternehmen, vor allem die großen, öffnen ihre Büros nur vorsichtig. Der Grund sind vor allem Rekordstände bei den Inzidenzen. Aber es sind auch die Mitarbeiter. Viele wollen nicht so schnell zurück in eine neue Normalität – wie auch immer diese aussieht.

Und das hat nicht nur mit hohen Infektionszahlen oder langen Pendelwegen zu tun. Es hat auch mit dem Büro selbst zu tun. Oder genauer gesagt: mit der Kultur, die es verkörpert.

Klar: Büros sind Orte der Zusammenarbeit. Sie sind aber auch Orte der Macht und der Rücksichtslosigkeit. In Büros wird diskriminiert, gelästert, gemobbt, sexuell belästigt, sehr laut telefoniert und eine Tasse seltener in die Spülmaschine gestellt als in einem Studentenwohnheim.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen