Kommentar Die Rüstungsindustrie hat ein Fachkräfteproblem – der Zeitenwende droht im schlimmsten Fall Stillstand

Panzer- und Waffenhersteller hatten bislang loyale Mitarbeiter. In Kriegszeiten wird der Branche mit den gängigen Karrierewegen jedoch das Personal ausgehen.

Im Wettbewerb um die Talente muss die Waffenindustrie flexibler werden. (Foto: Reuters) Waffen von Heckler & Koch

In der Rüstungsindustrie schien die Arbeitswelt zuletzt noch in Ordnung. Zwanzig oder dreißig Jahre Betriebszugehörigkeit sind in der zugeknöpften Branche keine Seltenheit. Einmal Rüstung, immer Rüstung: Darauf konnte sich die Industrie lange verlassen. Das Problem: Dieses Versprechen gilt so nicht mehr.

Denn der Arbeitsmarkt hat sich gewandelt. Spätestens seit Beginn der Coronakrise wächst die Verhandlungsmacht der Beschäftigten. Und diese Macht wächst mit jedem Jahr, in dem noch mehr Babyboomer aus dem aktiven Arbeitsmarkt ausscheiden.

Die nächste Generation ist auf dem Arbeitsmarkt deutlich fordernder, mobiler und flexibler als ihre Vorgänger. Sie legt Wert auf Homeoffice und Work-Life-Balance. Passen die Rahmenbedingungen nicht, gehen sie woanders hin. Mit dieser etwas hedonistischen Einstellung prägen sie die Belegschaften ganzer Konzerne – ob es den Arbeitgebern gefällt oder nicht.