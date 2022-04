Kommentar Die Russlandreise des António Guterres war zum Scheitern verurteilt

Nach mehr als zwei Monaten Krieg ergreift der UN-Generalsekretär doch noch die Initiative: António Guterres will helfen, die Invasion Russlands in die Ukraine zu beenden. Er warb erstmals seit Konfliktbeginn direkt in Moskau bei Außenminister Sergej Lawrow als „Botschafter für den Frieden“, er drängte auf die Errichtung stabiler Flucht- und Versorgungskorridore und er schlug eine humanitäre Kontaktgruppe vor mit den UN, Russland und der Ukraine gemeinsam.

Doch einen Durchbruch erzielte der UN-Generalsekretär bei Lawrow nicht. Später setzte sich Guterres mit Präsident Wladimir Putin auseinander – die Erwartungen an das Treffen mit dem Kriegsherrn konnten kaum geringer sein. Schon im russischen Außenministerium prallten die unterschiedlichen Sichtweisen aufeinander.

Während der Generalsekretär die Invasion Putins als Verletzung der UN-Charta anprangerte, von möglichen Kriegsverbrechen sprach und eine Evakuierung der festsitzenden Zivilisten aus Mariupol verlangte, verteidigte Lawrow mit eiskalter Miene den russischen Einmarsch, warf der Ukraine Nazi-Methoden vor und sprach Präsident Wolodimir Selenski jegliche Verhandlungsbereitschaft ab.

Und während die russischen Truppen das Nachbarland zerstören und unschuldige Menschen verjagen, verletzen und massakrieren, schwadronierte Lawrow von der „Souveränität und Gleichheit“ der Staaten und von „Dialog“.

Guterres dürfte sich die beklemmende Frage gestellt haben: Wie kann man mit Machthabern, die auf Lügen, Gewalt und Landraub setzen, einen stabilen Waffenstillstand oder sogar einen Frieden vereinbaren? So lange Putin herrscht, so lange wird Russland eine Bedrohung für die Ukraine und andere Länder bleiben. Das wurde an diesem Tag in Moskau einmal mehr klar.

Guterres ist glaubwürdig, aber nicht gewollt als Vermittler

Und Guterres dürfte sich auch die Frage stellen, welche Rolle die Vereinten Nationen bei der Suche nach einer friedlichen Lösung des Krieges in Osteuropa überhaupt spielen können. Die nüchterne Antwort: Auf absehbare Zeit werden die UN als Vermittler von Gewicht kaum in Erscheinung treten.

Guterres selbst hat zwar durch seine klare Kritik an Putins Krieg international an Glaubwürdigkeit gewonnen, gleichzeitig aber ist er dadurch in Moskau in Ungnade gefallen. Der Kreml, so scheint es, akzeptiert ihn nicht als Makler. Und wie ist es um die UN-Hauptorgane Sicherheitsrat und Vollversammlung bestellt? Sie leiden entweder unter einer Blockade oder an politischer Schwäche.

Den UN und ihren Helfern, etwa vom Welternährungsprogramm, bleibt nur der Job, als humanitäre Feuerwehr den Opfern Putins zur Seite zu stehen. Und die Zahl der Opfer erhöht sich immer mehr. Nach jüngsten Zahlen des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte wurden mindestens 5840 Zivilisten seit dem ersten russischen Beschuss am 24. Februar verletzt oder getötet. Die Dunkelziffer liegt weitaus höher.

Das Ausmaß der Vertreibung hingegen ist gut sichtbar. Derzeit sind mehr als fünf Millionen Menschen aus der Ukraine in andere Länder geflüchtet. Das Hilfswerk UNHCR befürchtet, dass die Zahl auf weit mehr als acht Millionen Flüchtlinge steigen wird. Innerhalb der Ukraine irren 7,7 Millionen Menschen umher. Solange Russlands Krieg gegen die Ukraine tobt, wird die Vertreibung nicht enden.

Allein für die Versorgung der ukrainischen Flüchtlinge in den Ländern der Region brauchen das UNHCR und seine Partnerorganisationen 1,85 Milliarden US-Dollar. Mit den Geldern werden Erwerb und Bereitstellung von Unterkünften, Lebensmitteln, Medikamenten und anderen Hilfsgütern finanziert. Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen wie Deutschland sollen den Betrag aufbringen – sie zahlen damit für die verheerenden Folgen des russischen Imperialismus.

