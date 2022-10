Kommentar Die Schwäche der Chipaktien verheißt nichts Gutes für den Gesamtmarkt

Halbleiter-Aktien gehören zu den größten Verlierern. Das ist ein Warnsignal für die Anleger. Doch es gibt auch Hoffnung.

Die Branche bekommt die Probleme der Weltwirtschaft zu spüren. (Foto: AP) Chipherstellung in China

Es scheint paradox: Als die Branche am Anschlag produzierte und dennoch die Nachfrage nicht ausreichend bedienen konnte, sodass die Preise und damit Gewinne immer weiter stiegen, sind die Kurse der Chipaktien eingebrochen. Weltweit verlor der Sektor seit Jahresbeginn rund 40 Prozent an Wert - fast doppelt so viel wie der Gesamtaktienmarkt.

Das ist auf den ersten Blick bemerkenswert, schließlich bleiben die langfristigen Aussichten des Sektors ausgezeichnet. Ob Automobil, Handel oder Maschinenbau: Kaum eine Branche kommt angesichts der immer umfassenderen Digitalisierung ohne Halbleiter mehr aus. Der Bedarf steigt und steigt.

Wenn also jetzt Nvidia, Intel, Samsung, Infineon & Co. in Zukunft nicht noch weiter an Kurswert verlieren, obwohl der Abschwung in der Realwirtschaft mehr und mehr sichtbar wird, braucht sich niemand ernsthaft zu wundern. Anlegerinnen und Anleger haben dieses Szenario bereits seit Ende vergangenen Jahres vorweggenommen. Wieder einmal wurde die Börse ihrem Ruf als Frühindikator gerecht.