Kommentar Die Schweizer Bankenkrise lässt die Linie von EZB-Chefin Christine Lagarde wie Hohn erscheinen

Die Lage der Geldhäuser ist wesentlich kritischer, als Politiker und Notenbanker uns weismachen wollen. Doch die einzige wirksame Lösung will niemand wahrhaben.

Das Epizentrum der Bankenkrise liegt ausgerechnet in der Schweiz. Bankenkrise

Finanzkrise ist ein großes Wort – und man sollte sich hüten, die Erschütterungen, die die Märkte derzeit erleben, als solche zu bezeichnen. Kaum eine Krise hatte gravierendere Folgen für die Weltwirtschaft als die Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers. Kaum eine Krise hat das Vertrauen in die Bankenwelt und in die Marktwirtschaft als Ganzes so beschädigt.

Und dennoch: Auch die jetzige Vertrauenskrise entfaltet eine Wucht, die vor zwei Wochen so kaum jemand für möglich gehalten hat.

Wieder hektische, global koordinierte Notenbank-Aktionen an einem Sonntagabend vor der Börseneröffnung in Asien, um die Dollar-Liquidität der Banken zu sichern – damit die Märkte nicht wegbrechen. Wieder eine hektisch eingefädelte und mit staatlichen Garantien abgesicherte Notfusion – zwischen zwei systemrelevanten Großbanken.