Kommentar Die SPD begibt sich auf steuerpolitische Abwege

Es gibt viele Wege, die Leistungsträger dieser Gesellschaft zu vergraulen. Kaum jemand kennt sie so gut wie die SPD-Linken Saskia Esken und Kevin Kühnert.

Die SPD-Vorsitzende und ihr Generalsekretär fodern mehr Steuern für höhere Einkommen. (Foto: imago images/Future Image) Saskia Esken und Kevin Kühnert

Berlin Wie in einer Dauerschleife fordern die SPD-Vorsitzende Saskia Esken und ihr Generalsekretär Kevin Kühnert mehr Steuern für höhere Einkommen – und obendrauf eine Vermögensteuer. Der Steuer-Evergreen der Parteilinken soll nach dieser Logik wohl bei den anstehenden Landtagswahlen in Bremen, Hessen und Bayern helfen. Doch schon der gesunde Menschenverstand sagt: Höhere Steuern bedeuten am Ende weniger SPD in den Parlamenten.

Saftige Steuererhöhungen sind einfach der falsche Weg in einer Zeit, in der die Bundesbank von einer Winterrezession ausgeht. Bürger und Wirtschaft müssen, wenn schon nicht entlastet, dann wenigstens nicht weiter belastet werden. Deutschland ist schon heute laut Angaben der Industrieländerorganisation OECD Hochsteuerland. Ein höherer Spitzensteuersatz würde die Zehntausenden von Mittelständlern und Handwerkern schwer belasten.

