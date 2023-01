Kommentar Die Sprachlosigkeit des Kanzlers ist fatal

Mit den Alleingängen ist es so eine Sache: Der Bundeskanzler unternimmt alles, um den Eindruck zu vermeiden, Deutschland schreite bei Waffenlieferungen für die Ukraine voran oder ergreife sogar Initiativen.

Gemeinsam und geschlossen gegenüber Russland handeln – das war der unzählig oft wiederholte Anspruch des Kanzlers. Tatsächlich ist das Argument nicht das schlechteste; denn wenn es für Wladimir Putin neben dem totalen Sieg ein zentrales Ziel gibt, dann ist es die Spaltung des Westens. Dass allerdings die Chancen aus Sicht des Kriegsherrn im Kreml gar nicht mal so schlecht stehen, dieses Ziel zu erreichen, ist nicht zuletzt dem Kanzler zu verdanken.

Scholz irritiert mit seiner Haltung in der Kampfpanzerfrage schon länger die EU-Partner im Osten. Nun aber brüskiert er zunehmend auch die Amerikaner.

So behauptete Scholz, er und US-Präsident Joe Biden seien sich einig: Deutschland liefere seinen Leopard 2 nur dann, wenn die USA ihren Abrams der Ukraine zur Verfügung stellten. Nicht nur, dass der gerade erst von Scholz berufene Verteidigungsminister Boris Pistorius öffentlich nichts von einem solchen Junktim wissen wollte. Fakt ist auch: Biden hat es satt, dass der Kanzler den Grund für seine zögerliche Haltung im Weißen Haus sucht.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Das Gesamtbild: Ausgerechnet jener Kanzler, der immer die Geschlossenheit des Westens beschwor, schreitet in der Panzerdebatte zunehmend einsam auf Abwegen – nicht zuletzt auch deshalb, weil er es nicht für notwendig hält oder nicht einmal in der Lage ist, seine Haltung zu erklären. Und selbst der geneigte Beobachter fragt sich, was eigentlich schlimmer wäre.

Leopard-Panzer: Was sind Gründe für Olaf Scholz' zögerliche Haltung?

Was also könnten die Gründe sein für die zögerliche Haltung des Kanzlers? Ist es tatsächlich die Angst vor einer nuklearen Eskalation dieses Kriegs? Will er unter allen Umständen verhindern, dass Putin die Nato oder gar Deutschland als Kriegspartei klassifiziert? Oder geht es ihm vor allem darum, die USA mit in die Pflicht zu nehmen?

Man weiß es nicht. Der Kanzler erklärt sich nicht öffentlich. Zumindest nicht so, wie es in dieser Zeit, wo ein ebenso revisionistisches wie imperialistisches Russland die europäische Sicherheitsarchitektur nicht nur offen infrage stellt, sondern auch gefährdet, notwendig wäre.

Bislang zögert der Kanzler weiter damit, die Panzerlieferungen zu genehmigen. Olaf Scholz

Emmanuel Macron, der eine ähnlich vorsichtige und abwägende Strategie wie der Kanzler verfolgt, zeigt, wie es geht: Frankreichs Staatspräsident nennt klare Kriterien und Voraussetzungen für die Lieferung des französischen Kampfpanzers Leclerc.

Ganz anders der Kanzler: Er betreibt seine Kommunikation allenfalls minimalinvasiv, wirkt abgehoben – und gibt zumindest der Öffentlichkeit, wahrscheinlich aber auch dem einen oder anderem Gesprächspartner auf politischer Ebene das Gefühl, dass er, der vorausschauende Kanzler, es nicht für notwendig erachtet, alle Beteiligten an seinem Herrschaftswissen teilhaben zu lassen. Der Kanzler will als Herr der Lage erscheinen –auch dann noch, wenn die Lage – wie derzeit – völlig außer Kontrolle geraten ist. Und es steht zu befürchten, dass seine Weigerung, offen und klar zu kommunizieren, nicht unwesentlich dazu beigetragen hat. Das Ganze wirkt umso absurder, als dass die wenigsten – und wahrscheinlich nicht einmal Scholz selbst – daran zweifeln, dass in wenigen Wochen Leopards in der Ukraine zum Einsatz kommen werden.

>> Die Handelsblatt-Sicherheitstagung: Wie läuft die Umsetzung „Zeitenwende“ in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft?

„Die Geschichte schaut auf uns“, hat der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin in Ramstein gesagt. Da darf sich der Kanzler durchaus persönlich angesprochen fühlen.

Panzer-Debatte: Olaf Scholz versteckt sich hinter amerikanischem Präsidenten

Olaf Scholz bleibt weit hinter dem Anspruch seiner Zeitenwende-Rede zurück, die zu Recht international auf sehr positive Resonanz stieß. Der Kanzler sprach da von einer deutschen Führungsrolle und von größerer sicherheitspolitischer Verantwortung Europas, von europäischer Souveränität. Jetzt versteckt er sich in der Leopard-Debatte hinter dem amerikanischen Präsidenten. Nur aus Rücksicht auf Berlin ließ Biden offensichtlich das vom Kanzler behauptete Junktim so lange unwidersprochen.

Wie prekär inzwischen die Lage des Kanzlers und seiner Partei ist, zeigt sich auch in der Koalition. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP-Bundesvorständin und Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, darf die Haltung des Kanzlers in ihrer Partei unwidersprochen als „beschämend“ bezeichnen. Die grüne Außenministerin Annalena Baerbock kündigt an, dass sie einem Antrag Polens auf die Auslieferung von Leopard-Panzern stattgeben werde – eine Zusage also, die der Kanzler selbst in Ramstein noch unter allen Umständen verhinderte. Ohnehin hatte Warschau öffentlich in Erwägung gezogen, notfalls auch ohne Berliner Genehmigung zu liefern – auch das hat eine neue Qualität.

Einen Prüfauftrag, wie viele Leos wann überhaupt zur Verfügung stünden, ließ Scholz jetzt erst veranlassen – so als hätte es die wochenlangen Debatten über die deutschen Panzer gar nicht gegeben. Wer will das verstehen, bei einem Kanzler, der für sich beansprucht, wie kein Zweiter die Aktenlage zu kennen und immer vorausschauend zu handeln?

Vieles von dem, was in der Kanzlerpartei derzeit schiefläuft, ist sicherlich auch dem sozialdemokratischen Erbe einer Sonderbeziehung zu Moskau geschuldet. Das zeigt sich besonders ausgeprägt seit Ausbruch des Ukrainekriegs. Es fing an mit der stolzen und öffentlichkeitswirksam vorgetragenen Ankündigung, 5000 Helme an die Ukraine zu liefern.

>>Lesen Sie auch: Korruption in Kiew stört Kampf gegen Russland

Es folgte das Zögern und Zaudern des Kanzlers bei jeder Lieferung neuer Waffengattungen – Scholz handelte immer erst, als der Druck so groß war, dass es gar nicht mehr anders ging. Auch die Tatsache, dass der Umfang der aus Deutschland gelieferten Waffen inzwischen beeindruckend ist – das Verhalten war der größten Volkswirtschaft Europas nicht würdig.

Am vergangenen Wochenende reiste eine deutsche Delegation nach Frankreich, um dort 60 Jahre deutsch-französische Freundschaft zu feiern. (Foto: dpa) Macron (l.) und Scholz

Jetzt sind es wieder Stimmen aus der SPD, die Waffenstillstandsverhandlungen fordern und vor einem neuen kalten Krieg warnen, sollte Berlin die Leopards liefern. Ein neuer kalter Krieg? Es ist längst ein heißer – und zwar begangen von einem Aggressor, der eindeutiger nicht zu identifizieren sein könnte. Selten war die Lage in völkerrechtlicher, ja moralischer Hinsicht eindeutiger als in diesem Krieg.

Es gehe im Kern um die „Frage, ob Macht Recht brechen darf“, hatte Scholz bei seiner Zeitenwende-Rede richtig festgestellt. Es gehe darum, Kriegstreibern wie Putin Grenzen zu setzen. Das wiederum setzte eigene Stärke voraus, so der Kanzler.

Es ist genau die Stärke, die der Kanzler und seine Partei derzeit vermissen lassen.

Mehr: Morawiecki: Werden Deutschland um Erlaubnis für Leopard-Lieferung bitten