Kommentar Die Ukraine sollte sich nicht zu früh freuen – der Kandidatenstatus ist wenig wert

Im Rekordtempo hat die EU die Ukraine zum Beitrittskandidaten ernannt. Zugleich beweist ihre Abkehr vom Balkan, wie wenig dieser Status wert ist.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel mit den Regierungschefs der Westbalkanländer: Keine Fortschritte in Brüssel. (Foto: REUTERS) Westbalkangipfel in Brüssel

Die Ukraine und die Republik Moldau dürfen sich jetzt EU-Beitrittskandidaten nennen. Auf dem Gipfel in Brüssel feierten sich die EU-Regierungschefs für ihre „historische“ Tat.

Tatsächlich ist es eine einzigartige Entscheidung: So schnell ist noch kein Land Kandidat geworden. Verdient haben die Ukrainer die Anerkennung schon wegen ihrer tapferen Verteidigung gegen Russland. Ebenso wichtig ist das Signal an den Kreml, dass seine Einflusssphäre in Osteuropa klare Grenzen hat.

Leider lieferte der Gipfel jedoch zugleich eindrücklich den Beweis, dass der Kandidatenstatus wenig wert ist. Schon gar nicht bedeutet er, dass der Beitritt bald bevorsteht. Nordmazedonien ist seit 17 Jahren Kandidat und wartet immer noch darauf, dass die Beitrittsgespräche überhaupt beginnen. Albanien wartet seit acht Jahren.

Nach dem Willen der EU-Regierungschefs sollen die beiden Westbalkanländer auch noch länger schmoren. Zwar beteuerten sie alle, wie wichtig die Region sei. Bundeskanzler Olaf Scholz verstieg sich sogar zu der Aussage, Deutschland fühle sich verantwortlich dafür, dass die Westbalkanstaaten mit ihren Beitrittsprozessen Erfolg hätten.

