Kommentar Die US-Bankenkrise hat eine gewaltige politische Dimension

Wer sich in den USA jenseits der großen Metropolen bewegt, sieht häufig Filialen der Großbank Wells Fargo, die wie eine Art Riesensparkasse funktioniert. Ansonsten spielen die großen Finanzkonzerne wie JP Morgan und Citigroup in der Fläche keine große Rolle, allenfalls ist die Bank of America noch vertreten.

Tatsächlich zählt die Einlagensicherung der USA (FDIC), obwohl über die Jahre schon viele Banken geschlossen wurden, immer noch rund 4700 angeschlossene Institute. Zum Teil handelt es sich um Kleinstbanken mit nur wenigen Angestellten. Wichtig sind aber auch mittelgroße regionale Institute, zu denen die kürzlich geschlossene Silicon Valley Bank (SVB) gehört und die First Republic Bank in San Francisco, die gerade durch eine Gemeinschaftsaktion der Großbanken in Zusammenarbeit mit der Notenbank (Fed) gerettet wird.

Die kleinen und mittleren Banken sind extrem wichtig für die US-Wirtschaft abseits der großen Metropolen und damit auch für die gesamte Binnenkonjunktur. Sie sind häufig der einzige persönliche Kontakt zum Finanzsystem. Geschäftsleute, Bauherren und Farmer bekommen dort ihre Kredite, die dann später oft an Investoren weiterverkauft werden. Die Klein-Banker sind außerdem in „Towns“, die in Deutschland von der Größe her allenfalls als Dörfer gelten würden, oft die anerkannten Wirtschaftsexperten.

Aber das ist noch nicht alles: Häufig unterstützen sie lokale Politiker mit Geld für Wahlkämpfe. Sie machen gemeinsame Veranstaltungen mit ihnen, und ihre sehr effektive Lobbyorganisation, die American Banker Association, bei der die kleinen Geldhäuser den Ton angeben, macht sehr genaue Vorgaben, mit welchen politischen Forderungen die Politiker konfrontiert werden sollten.

Vor dem Hintergrund des anrollenden Wahlkampfs für die US-Präsidentschaft im kommenden Jahr wäre es daher fatal, wenn ausgerechnet in Landstrichen, die sich zum Teil ohnehin abgehängt fühlen, die Konjunktur einbrechen würde. Die politische Spaltung Amerikas würde noch verschärft. Ein Abwandern des Bankgeschäfts zu Großkonzernen, die in der Fläche kaum persönlich erreichbar sind, wäre ein denkbar schlechter Trend. So besehen rettet die Fed zurzeit nicht nur das Finanzsystem, sondern auch die Politik. Sie verhindert wahrscheinlich ein Abdriften in noch schlimmere Abgründe.

Nicht nur die Millionäre retten

Wichtig in dem Zusammenhang auch: Die Fed hat mit der SVB nicht nur Banken, sondern auch die einmalige Finanzierungskultur des Silicon Valleys gerettet. Dort in Kalifornien ist es möglich, allein mit einer zündenden Idee plus einem schlüssigen Konzept Geldgeber zu finden.

New York kommt als Finanzmetropole erst ins Spiel, wenn es Richtung Börsengang geht, und dort reichen Ideen und Konzepte nicht, es müssen konkrete Zahlen her. Stellt man sich vor, Start-ups hätten bei der SVB-Pleite Millionen an Geld verloren, das sie zuvor von Wagnisfinanzierern bekommen haben, dann hätte das diese weltweit einzigartige Finanzierungskultur extrem gefährdet.

Diese Rettung hat aber politisch eine Kehrseite. Sehr schnell kam der Vorwurf auf, dass hier Tech-Millionäre in Kalifornien gerettet werden. Gerade deswegen kann man die „kleinen Leute“ nicht hängen lassen. Vor dem Hintergrund einer dramatischen wirtschaftlichen Ungleichheit in den USA – nicht nur zwischen Bevölkerungsgruppen, sondern auch zwischen Regionen – wäre es geradezu fatal, das unscheinbare, abseits gelegene Amerika in eine Finanzkrise laufen zu lassen.

Leider ist dies alles nicht der einzige politische Druck, dem die Notenbank ausgesetzt ist. Allein schon die Abhängigkeit der Altersvorsorge vieler Amerikaner von der Börse ist ein Problem, das wir so in Europa viel weniger kennen.

