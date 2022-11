 Kommentar: Die US-Demokratie lebt – noch

Eine Menschenmenge, die ausgelassen zu Hip-Hop tanzt und Politikern zujubelt. Eine 21-Jährige, die ihr Studium unterbrochen hat, um eine Wahlkampagne zu leiten. Ein Außenseiterkandidat, der zwar chancenlos ist, aber trotzdem alles gibt. All das kann man in diesen Tagen in den USA beobachten, wenige Tage vor den wichtigen Zwischenwahlen.

Rund 250 Millionen Wählerinnen und Wähler dürfen am kommenden Dienstag über Tausende wichtige Positionen in den Bundesstaaten, im Senat und Repräsentantenhaus entscheiden. Und angesichts von Radikalisierung und brutalen Übergriffen könnte man meinen, die Menschen würden sich frustriert abwenden von ihrem Land, ihrer Demokratie, ihrer Politik.

Doch stattdessen spürt man vielerorts Energie und Enthusiasmus – quer durch die politischen Lager, die mehr denn je verfeindet sind. Natürlich darf man die entsetzlichen Folgen der Polarisierung in den USA nicht relativieren, schon gar nicht unterschätzen.

Hass, Gewalt und die Verrohung des Diskurses vergiften das gesellschaftliche Klima, große Teile der republikanischen Partei haben sich dem Extremismus verschrieben. So treten auf dem Ticket der Republikaner 300 Kandidatinnen und Kandidaten an, die das demokratische System infrage stellen und damit drohen, die Präsidentschaftswahlen 2024 zu sabotieren.

Doch es gibt auch noch das andere Amerika. Zum einen sind „die USA“ eine gigantische, äußerst föderal organisierte Nation. Allein der Bundesstaat Texas ist in der Fläche größer als Frankreich, und die Wirtschaftskraft von Kalifornien dürfte bald die von Deutschland überholen.

So riesig die USA sind, so vielfältig sind ihre politischen Strömungen und Interessen. Was aber viele US-Bürgerinnen und -Bürger miteinander verbindet, ist ihr Interesse, aktiv in politischen Prozessen mitzumischen.

Wahlbeteiligung könnte Rekord brechen

Bei den vergangenen Zwischenwahlen 2018 ging jeder Zweite zur Wahl, das scheint für europäische Verhältnisse nicht viel zu sein. Aber in den USA waren es so viele Menschen wie nie zuvor. In diesem Jahr könnte die Wahlbeteiligung noch höher liegen.

Denn eine positive Nebenwirkung der krassen Polarisierung ist eben auch, dass sie mobilisiert, für Enthusiasmus sorgt und ein Interesse an Sachpolitik weckt, zum Beispiel an der Entscheidung des Obersten Gerichts, das bundesweite Recht auf Abtreibung zu kippen.

Das Parteispendensystem in den USA mag dringend reformbedürftig sein, aber Fakt ist, dass Millionen Menschen in den USA auf ganz kleiner, lokaler Ebene mitbestimmen können: über Schulgremien, Gemeindezentren, Graswurzelkampagnen, eine Kleinspende an ihren Kandidaten.

Das politische Ehrenamt ist niedrigschwellig und viel weiter verbreitet als in Deutschland – und es wird gern genutzt.

Auch das Tableau der Kandidatinnen und Kandidaten der diesjährigen Midterms ist vielfältig, bei beiden Parteien. Seine Karriere zu wechseln, das gehört zum amerikanischen Modell. Auch weil Menschen in der „Hire-and-fire“-Mentalität gezwungen sind, sich neu zu erfinden. Viele Bewerber für Ämter und Mandate haben nicht die klassische Parteilaufbahn hinter sich, waren weder auf einer Eliteuni, noch sind sie reich geboren.

Das Feld der Kandidatinnen und Kandidaten ist diverser denn je: Es stehen so viele Frauen, Hispanics, Schwarze auf den Wahlzetteln wie noch nie. Der US-Kongress ist zwar noch immer total überaltert, aber es verändert sich etwas.

Am Ende ist die US-Demokratie nur so stark wie die Menschen, die sie tragen – und zumindest dieses Fundament ist noch immer stark.

