Kommentar Die USA sind der stärkste Partner der Ukraine – doch Biden stehen viele Hürden bevor

Selenskis Besuch hat die Allianz zwischen den USA und der Ukraine eindrucksvoll vor Augen geführt. Dabei muss der US-Präsident im Umgang mit der Ukraine permanent Risiken abwägen.

Mit Joe Biden hat Wolodimir Selenski einen starken Partner an seiner Seite. (Foto: dpa) Präsident der Ukraine in Washington

Als US-Präsident Joe Biden am Mittwoch den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski empfing, überspielten beide ein heikles Thema mit Humor. Warum die USA nicht einfach sofort ihre schärfsten Waffen in die Ukraine schicken würden, anstatt Schritt für Schritt, fragte eine ukrainische Reporterin. „Seine Antwort ist ja“, erwiderte Biden und schaute Selenski an, beide Präsidenten grinsten. „Und ich arbeitet auch dran“, erklärte Biden.

Doch in der Realität ist es für die US-Regierung schwieriger denn je, eine langfristige Strategie für die Ukraine zu entwickeln. Die Lieferung von Patriot-Abwehrsystemen könnte für lange Zeit das Maximum sein, das die USA bereit sind zu leisten. Waffen mit größerer Reichweite, die tief in Russland eindringen können, will die US-Regierung nicht in die Ukraine schicken. Denn das könnte die USA und ihre Verbündeten in einen direkten Konflikt mit Putin reißen.

