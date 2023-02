Kommentar Die Wahrheit über das neue Deutschland-Tempo

Ein Jahr nach Beginn des Ukraine-Kriegs zeigt sich, dass Deutschland jahrzehntelang in einer Illusion gelebt hat. Das Land wird immer komplizierter.

Der Krieg in der Ukraine hat unfassbares Leid mit sich gebracht. Er hat Familien zerrissen, Tausende Menschen getötet und Millionen Menschen in die Flucht getrieben. Und dieser Krieg hat ohne Zweifel den Blick auf Deutschland verändert.

Die friedliche europäische Mittelmacht, die zwischen den verschiedenen politischen Blöcken vermitteln wollte, die sich immer alle Optionen offenhielt, steht auf einmal als ziemlich egoistisch da. Als ein Land, das seine Energieproduktion nach Russland auslagerte, seinen Wohlstand an China band und die Landesverteidigung an die USA delegierte. Ein Land also, das über viele Jahre in einer Art geliehenem Wohlstand lebte.

Über vermeintliche Naivität der deutschen Außenpolitik wurde viel geschrieben, doch das ist eine Bagatellisierung der Geschichte, es war eher der Egoismus einer ganzen Generation – sowohl in der Politik wie auch in der Wirtschaft.

Deutschland wird immer komplizierter

Ein Jahr nach Beginn des Krieges zeigt sich, dass Europa und insbesondere Deutschland immer noch mit der neuen Situation hadern. „Das deutsche Entscheidungstempo hinkt gefährlich hinter dem russischen Eskalationstempo her“, sagt der Historiker Heinrich August Winkler im großen Handelsblatt-Interview.

Das Gezerre in der Bundesregierung um Panzerlieferungen, die Unfähigkeit, mit einer Stimme zu sprechen, und die offensichtliche Unmöglichkeit europäischer Rüstungsprojekte zeugen davon. Genauso die Bearbeitung all jener Herausforderungen durch die Politik, die sich aus dem Abschied Deutschlands von seinem bisherigen Geschäftsmodell ergeben. Deshalb erntete Bundeskanzler Olaf Scholz beim Weltwirtschaftsforum in Davos auch ungläubiges Staunen, als er dort von einer neuen Deutschlandgeschwindigkeit sprach, an der sich seine Regierung messen lassen wollte.

Zwar ließ die Bundesregierung tatsächlich in Rekordzeit schwimmende LNG-Terminals anschließen, um die Gasversorgung zu sichern. Doch das war es dann auch. So dürfte für viele das Mantra der neuen Deutschlandgeschwindigkeit eher wie Autosuggestion klingen, wie unser großer Report zum Wochenende zeigt. Während Scholz von einem neuen Tempo spricht, wird dieses Land immer komplizierter – ob bei der Grundsteuererklärung, Bauanträgen oder Rüstungsprojekten.

Obwohl schon vor einem Jahr mit höchster Priorität angekündigt, ist von den 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr nur ein Bruchteil abgeflossen. Von einer „Zeitlupenwende“ sprechen Wissenschaftler bereits. Oder nehmen wir das Thema E-Mobilität: Der Bau von Ladesäulen, die Grundlage für die ehrgeizigen Pläne der Bundesregierung, ist ebenfalls weit hinter den Plänen zurück, weil Genehmigungsanträge durchaus mal zwei Jahre bei den Ämtern liegen.

Auch der Ausbau der erneuerbaren Energien kommt erschreckend schleppend voran. Wer eine neue Solaranlage auf seine Fabrikhalle schrauben lässt, wartet mitunter Jahre darauf, dass sie vom örtlichen Netzbetreiber angeschlossen wird. Geschwindigkeit gibt es dafür an anderer Stelle. Trotz der angespannten Lage auf den Energiemärkten gehen die verbleibenden Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz. Ob diese Deutschlandgeschwindigkeit allerdings der europäischen Energieversorgung dient, ist fraglich.

All das lähmt die Unternehmen. Ein Jahr nach Beginn des Krieges sind sie nicht nur mit steigenden Energiekosten, Unsicherheiten in ihren Lieferketten und einer grundlegenden Transformation des Geschäfts konfrontiert, sondern auch mit völlig überforderten Verwaltungen. Fragt man sie nach ihren größten Problemen, kommen noch vor Energie, Inflation, Krieg, Fachkräftemangel oder Lieferketten die immer neuen Regeln sowie die schleppenden Planungs- und Genehmigungsverfahren.

Man muss natürlich fair sein. Wenn es um das Schnüren von Hilfspaketen geht, hat die Bundesregierung tatsächlich ein Rekordtempo vorgelegt. Doch viel mehr als kurzfristige Konsumfeuerwerke lösen solche Programme meist nicht aus.

Bei der Modernisierung der Wirtschaft helfen die Hilfsprogramme nur bedingt. Dafür braucht es politischen Willen und eine mutige Reformstrategie. Einen Ruck, wenn man so will. Doch dass der kommt, ist fraglicher denn je. Denn wenn man sich die letzten Entscheidungen der Bundesregierung mit Blick auf die großen Zukunftsfragen so anschaut, dann ruckt da wenig und ruckelt umso mehr.

