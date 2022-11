Kommentar Die Weltgemeinschaft kann das 1.5-Grad-Ziel kaum noch erreichen – aber jedes Zehntelgrad zählt

In Ägypten beginnen die zweiwöchigen Klimaverhandlungen Cop27 unter denkbar schlechten Vorzeichen. Aber jede Anstrengung ist es wert, den Klimawandel zu begrenzen.

Im Scharm el-Scheich International Convention Centre trifft sich die Weltgemeinschaft zur jährlichen Klimakonferenz. (Foto: Reuters) COP27

Vor Beginn des wichtigsten jährlichen Treffens zum globalen Klimaschutz könnten die Herausforderungen kaum größer sein. Erstens ist die Lücke groß zwischen dem, was zu tun wäre, um die Erderwärmung auf ein gerade noch erträgliches Maß einzudämmen, und dem, was die Staatengemeinschaft derzeit bereit zu leisten ist. Zweitens steigen weltweit die Schäden durch den Klimawandel durch Trockenheit, Dürre oder Überflutungen. Drittens drängt die geopolitische Gemengelage, ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Klimadebatte in den Hintergrund.

Unter diesen Vorzeichen wollen in den nächsten zwei Wochen knapp 200 Staaten in Ägypten darüber beraten, wie sich die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit bremsen lässt, um die schlimmsten Folgen des Klimawandels zu verhindern. Dabei liegt die weltweite Erwärmung schon heute bei 1,1 bis 1,2 Grad.