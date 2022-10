Kommentar Die Wende in der Geldpolitik ist noch nicht in Reichweite

Die Investoren sollten nicht zu sehr auf ein Nachgeben der Notenbanken setzen. Die Rezession ist, gerade auch in Europa, das größte Risiko.

Die EZB-Chefin stellte zuletzt weitere Zinserhöhungen in Aussicht. (Foto: Reuters) Christine Lagarde

Es klingelt leider niemand rechtzeitig, wenn die Märkte zu einer durchgreifenden Erholung ansetzen. Oft kommt die Erholung unscheinbar, ja zögerlich daher – aber dann ist der Zug schon in Fahrt und man ärgert sich, dass man nicht eher aufgesprungen ist.

Deswegen stellt sich immer wieder die Frage: Wo stehen wir? Sehen wir bald eine geldpolitische Wende und damit auch eine durchgehende Erholung der Märkte?

Zuletzt gab es zwei Anzeichen dafür, dass der Straffungszyklus der Notenbanken bald zu Ende gehen könnte. Einmal haben die Geldpolitiker in Australien die Zinsen nur um einen Viertelprozentpunkt erhöht und damit nur halb so viel wie erwartet. Darin spiegelt sich die Sorge, eine weltweit zu harte Geldpolitik werde in die Rezession führen.