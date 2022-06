Kommentar Die Wirtschaftsprüfer müssen aus ihrer Opferrolle herauskommen

Weltweit nehmen die Regulierungsbehörden Prüfer wie EY und KPMG ins Visier. Die Branche muss handeln, wenn sie nicht zum Dauergejagten werden will.

Im Wirecard-Skandal wurde viel Vertrauen verspielt. (Foto: action press) Wirtschaftsprüfer EY

Rund um den Globus nehmen sich die Behörden derzeit die Arbeit der Wirtschaftsprüfer vor. Ob die US-Börsenaufsicht SEC, die britische Regierung oder die EU-Kommission: Die Branche gerät von vielen Seiten unter großen Druck. Das Anliegen der Regulierer ist ebenso wichtig wie legitim: Sie wollen verhindern, dass sich Skandale wie Wirecard wiederholen. Investoren sollen das Vertrauen in die Korrektheit von Bilanztestaten zurückgewinnen. Die Prüfer stehen hier in der Pflicht.

Seit dem Zusammenbruch des Zahlungsdienstleisters Wirecard ereilt die früher kaum beachtete Branche der Wirtschaftsprüfer eine Regulierungsrunde nach der anderen. Es ist an der Zeit, dass die Prüfer aus dieser Opferrolle herauskommen – und selbst mit Vorschlägen in die Offensive gehen. Am Ziel der Vertrauensstärkung liegt schließlich auch ihnen viel.

Deswegen ist es wichtig, dass die Prüfungsgesellschaft EY nun die Initiative ergreift und intern eine Aufspaltung durchspielt – gerade jene Gesellschaft also, die als Abschlussprüfer von Wirecard immensen Schaden erlitten hat.