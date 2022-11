Kommentar Dieser Start-up-Report verdirbt Frauen die Lust am Gründen

Mit seinem „Female Founders Monitor“ will der Start-up-Verband für mehr Frauenförderung werben. Doch der Bericht offenbart eine wenig progressive Denkart.

Sind von Männern geführte Start-ups der anzustrebende Maßstab? (Foto: Getty Images/Westend61) Gründerinnen

Der Bundesverband Deutsche Startups will die Zahl der Gründerinnen in Deutschland erhöhen – doch sein am Dienstag vorgestellter „Female Founders Monitor“ kann die Lust aufs Gründen verderben. Die Zahlen sind erschreckend: Nur 20 Prozent der Gründer in Deutschland sind Frauen. Und in ganz Europa geht ein mageres Prozent des Wagniskapitals an Gründerinnen.

Fragwürdig ist aber die Einordnung des Verbands. Ob Wachstumsambitionen, Kapitalbedarf oder Finanzierung: Der Bericht liest sich, als ob die von Männern geführten Start-ups der anzustrebende Maßstab wären. „Unternehmenswachstum bleibt für Gründerinnen eine Herausforderung“, steht da fett gedruckt. Dabei zeigen die Wachstumspläne der Frauen- und Männerteams, dass die Gründerinnen ihre Mitarbeiterzahl gar nicht so schnell steigern wollen.