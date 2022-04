Kommentar Drei Gründe, warum es für eine Entwarnung für Europas Banken noch zu früh ist

Auf den ersten Blick haben Deutsche Bank, Commerzbank und andere europäische Geldhäuser den Ukraineschock gut weggesteckt. Aber der echte Härtetest kommt noch.

Obwohl das größte heimische Geldhaus den höchsten Quartalsgewinn seit neun Jahren erzielte, rutschte die Aktie am Dienstag zum Handelsstart deutlich ins Minus. (Foto: Reuters) Das Hauptquartier der Deutschen Bank in Frankfurt

Das sieht doch eigentlich alles sehr beruhigend aus: Die Deutsche Bank erzielt das beste Quartalsergebnis seit neun Jahren, die Schweizer UBS legt sogar den besten Jahresstart seit 2007 hin, selbst die Commerzbank meldet eine Verdoppelung des Gewinns in den ersten drei Monaten – und das alles trotz der ökonomischen Verwerfungen durch den Ukrainekrieg.

Wird 2022 doch noch ein gutes Bankenjahr? Immerhin steht ja auch noch die geldpolitische Wende in der Eurozone an – und damit das Ende der Minuszinsen, über deren Last die Banken seit Jahren so bitter klagen.

Trotz der positiven Überraschungen der vergangenen Tage ist es für eine Entwarnung noch viel zu früh. Dafür gibt es drei Gründe. Das größte Risiko für die Branche bleiben die ökonomischen Folgewirkungen des Ukrainekriegs, die sich in den Zahlen für das erste Quartal allenfalls teilweise niedergeschlagen haben.